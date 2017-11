Ženska leta: požrtvovalna policistka, "ki je vrgla vrata s tečajev, da je pomagala sosedi"

Čeprav je mama samohranilka, skrbi tudi za nečaka

23. november 2017 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bralci revije Zarja so za žensko leta izbrali policistko Mirelo Čorić, ki je pred leti sama ujela dva roparja zlatarne, letos pa je pred hujšimi zdravstvenimi posledicami rešila starejšo sosedo, ki je pozno zvečer poklicala na pomoč.

"Bralci revije Zarja so letos izbrali srčnost in pogum, žensko, ki je sama vrgla vrata s tečajev, da je pomagala sosedi," je sinoči ob razglasitvi zmagovalke dejala odgovorna urednica revije Melita Brzelak. Ob tem je pojasnila, da je Mirela Čorić pred štirimi leti dobila medaljo za hrabrost, ker je sama prijela dva roparja ljubljanske zlatarne, letos pa je prejela medaljo za požrtvovalnost, ker je pred hujšimi zdravstvenimi posledicami rešila starejšo sosedo, ki je pozno zvečer poklicala na pomoč. Sosedi sicer še vedno priskoči na pomoč in ji vsak dan prinese topel obrok.

Poleg tega je pred dobrimi štirimi leti pod svojo streho sprejela nečaka, saj njegova mama, ki ima težave z odvisnostjo, že takoj po rojstvu ni bila sposobna skrbeti zanj. "Čeprav sem tudi sama mati samohranilka, sem vedela, da bom zmogla," je povedala za revijo. Naziv ženske leta in dobre vile ji je prineslo tudi to, da je pred dvema letoma od samomora odvrnila nekdanjega brezdomca Vilija, ki danes ne živi več na cesti.

Iz Rakove Jelše v policijske vrste

Odrasla je v ljubljanskem predelu Rakova Jelša, ki je bila včasih na zelo slabem glasu. "Veliko mojih sosedov, znancev in prijateljev, s katerimi smo se družili v otroštvu, je na žalost v zaporu. Vendar mi je bilo že kot mlajši jasno, da so nekateri preveč divji, hoteli so vse poskusiti in sem se umaknila od njih." Mamo je izgubila pri 17 letih in jo še danes pogreša, pravi. Njen oče živi v Velenju, dobro se razumeta in zelo ponosen je na svojo hčer. Prav tako se dobro razume z družino nekdanjega moža, s katerim ohranjata spoštljiv odnos, nekdanja tašča pa je njena tesna prijateljica.

Mirela si je po tihem vseskozi želela postati policistka, vendar takrat na policijsko akademijo še niso sprejemali žensk, zato je sprva sedla v klopi ekonomske srednje šole in v prostem času, tako kot že prej v osnovni šoli, trenirala karate. Po srednji šoli se je odločila za prekvalifikacijo, saj se ni videla v pisarni, temveč na terenu, med ljudmi. V službi je večinoma prijazna, tudi ljubeča, saj se tako bolje počuti in mnogo več doseže, ugotavlja in dodaja, da svojega dela ne dojema kot službo, temveč kot poslanstvo.

Po njenem mnenju bi bilo policijsko delo lahko bolj spoštovano in bolje plačano, vendar so policistke v primerjavi s prodajalkami ali snažilkami, ki so pred nekaj dnevi protestirale pred vlado, lahko še zadovoljne, še pravi. Čorićevi so čestitali tudi kolegi iz policije.

Za žensko leta so letos bile nominirane tudi Darja Črnko, Metoda Dodič Fikfak, Mojca Zvezdana Dernovšek, Ančka Gošnik Godec, Lidija Hren, Petra Matos, Rožca Šonc, Urška Vučak Markež in Leonida Zalokar, so sporočili z revije.

Letošnja ženska leta po izboru bralcev revije Zarja je postala ljubljanska policistka Mirela Čorić. Je izjemna ženska, srčna in pogumna policistka, prejemnica kar dveh medalj za hrabrost in požrtvovalnost. Mirela, ponosni smo nate in veseli, da si v naših vrstah! pic.twitter.com/Pge6r2lbYr — policija_si (@policija_si) November 23, 2017

T. K. B.