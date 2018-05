Znana prva deseterica evrovizijskih finalistov

63. tekmovanje za Pesem Evrovizije

8. maj 2018 ob 10:52,

zadnji poseg: 8. maj 2018 ob 23:21

Lizbona - MMC RTV SLO

V prvem predizboru 63. pesmi Evrovizije se je za deset mest v finalu nocoj na Portugalskem potegovalo 19 držav.

Žirijo in gledalce so s svojimi nastopi v prvem polfinalnem večeru prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske.

V predtekmovanju pa so tako obstali predstavniki Azerbajdžana, Islandije, Belgije, Belorusije, Makedonije, Hrvaške, Grčije, Armenije in Švice.

O tem, katerih deset držav iz obeh predizborov se bo uvrstilo v finale, bodo v razmerju 50:50 odločili telefonski glasovi in nacionalne strokovne žirije. Iz Slovenije danes niste mogli glasovati, boste pa to lahko storili v četrtek.



Slovenski nastop v četrtek

V drugem polfinalnem izboru, ki bo 10. maja, si bo deset mest v finalu skušalo zagotoviti 18 držav, med njimi bo tudi slovenska predstavnica Lea Sirk s pesmijo Hvala, ne!

Poleg 20 skladb iz obeh predizborov bo v sobotnem finalu mogoče slišati še predstavnike šestih držav, ki so se vanj uvrstili neposredno: Portugalske kot letošnje gostiteljice ter Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze (EBU).

