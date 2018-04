Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tekači bodo pot med Trbovljami in Hrastnikom premagali pod zemljo. Foto: BoBo Dodaj v

Adrenalinski maraton po zasavskem podzemlju

Slogan letošnjega maratona je Jame ne damo

22. april 2018 ob 10:53

Zagorje ob Savi - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

V Zasavju poteka Rudarski maraton 2018. Tretje leto zapovrstjo se bodo tekači preizkusili na progi, ki bo tekaške užitke začinila s krepkim ščepcem adrenalina.

Rudarski maraton je svojevrstna zanimivost, ki si med maratonci vse bolj utira pot. Število udeležencev počasi, vendar vztrajno raste, zatrjujejo v Zavodu Savus, ki maraton organizira tretjič. Za zdaj organizirajo le polmaraton, tekači pa se lahko podajo tudi na 10-kilometrsko progo.

Udeleženci tako na 10- kot na 21-kilometrski trasi polovico pretečejo pod, polovico pa nad zemljo. "Tekači v glavnem že zunaj tečejo s kolesarskimi čeladami in lučkami na glavi," je za Radio Slovenija povedal direktor zavoda Savus Marko Planinc.

"Štartamo v Zagorju pri Evroparku, se povzpnemo čez Slačnik v Trbovlje, potem pa pri termoelektrarni tekači zavijejo v rudnik in tečejo pet kilometrov do Hrastnika. Tisti, ki tečejo polmaraton, se potem vrnejo čez rudniške površine do Trbovelj in še enkrat odtečejo pet kilometrov po jami do cilja v Hrastniku," je Planinc opisal potek poti.

Gre za eno bolj zanimivih prireditev v Zasavju, ki postaja vse bolj prepoznavna med ljubitelji teka, ki od maratona pričakujejo nekaj več. Letos so prvič prijavljeni tudi tekači iz tujine, trasa pa pelje po vseh treh zasavskih občinah. V času maratona, ki se začne ob 11. uri, bodo ceste ponekod zaprte za promet.

M. Z.