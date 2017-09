Američani so se mastili s kranjskimi klobasami in se vrteli v ritmu polke

Igralo je 60 glasbenikov

16. september 2017 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dvorana slavnih in muzej polke v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio sta ta teden priredila tradicionalni festival kranjske klobas in polke, ki se ga je udeležilo več kot 1200 ljudi.

Za glasbeni del prireditve je poskrbelo kar 60 glasbenikov na čelu s kraljem polke v Kanadi Walterjem Ostankom, nagradi za najboljšo klobaso pa sta osvojila Raddell's in Maple Heights Catering. Trgovina s klobasami iz Clevelanda Raddell's je na tokratnem 14. festivalu klobase in polke osvojila prvo nagrado občinstva, žirija festivala pa je menila, da je najbolj okusna klobasa podjetja Maple Heights Catering in istoimenskega kraja v Ohiu.

V obeh kategorijah se je na drugo mesto uvrstila mesarija Ažman iz Euclida pri Clevelandu, ki se je za vse večne čase zapisala v zgodovino po "vesoljskih klobasah", ki so romale na Mednarodno vesoljsko postajo k ameriški astronavtki slovensko-indijskega rodu Suniti Williams.

Raddellova klobasa bo zaradi zmage na festivalu zdaj uradna klobasa tradicionalnega praznovanja polke Thanksgiving Polka Weekend, ki ga v hotelu Marriott v Clevelandu od 23. do 25. novembra prav tako prireja Dvorana slavnih in muzej polke.

Raddellova trgovina s klobasami se je v predelu Clevelanda Collinwood odprla leta 1927 in dela klobase po starem družinskem receptu iz Slovenije. Maple Heights Catering pa sta leta 1949 ustanovila Andrew in Jennie Hočevar.

T. H.