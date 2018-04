Ameriški mediji klonili pred dostojanstveno Melanio Trump

Melania je dokazala, da ni le senca svojega moža

25. april 2018 ob 20:21

Washington - MMC RTV SLO

O ameriški prvi dami so mediji v ZDA pogosto govorili nenaklonjeno, celo porogljivo. Vendar pa je sinočnja državniška večerja z zakoncema Macron pogled na Melanio spremenila. Melanii je namreč uspelo dokazati, da jo odlikujejo predanost, okus in pokončna drža.

Večina ameriških medijev je o dogodku in Melanii, ki je državniško večerjo pripravila, poročala zelo pohvalno, češ da je popolnoma obvladala položaj.

CNN je Melanio pogosto predstavljal kot lepo damo, ki živi v senci svojega razvpitega moža, tokrat pa je o njej prvič spregovoril kot karizmatični ženski, ki je popolno nasprotje svojega moža. On je impulziven, ona previdna in natančna. On je napadalen, ona nežna in sočutna. Z izvrstno načrtovano večerjo je dokazala svoje sposobnosti, ki so bile do zdaj skrite.

Navdušila je s pokončno držo

Ob prihodu Macronovih v Belo hišo je v žarišče dogajanja stopila brez besed, a s prezenco. Ko se je pred obiskovalcema pojavila v snežno beli kolekciji modnega oblikovalca Michaela Korsa, ki jo je dopolnila z vpadljivim, po meri narejenim belim klobukom, je s svojo pojavo in samozavestnim pogledom povedala troje - to so moj dom, moja večerja in moja pravila.

Ameriški portal ABS navaja, da nad odlično izpeljano večerjo ne bi smel biti presenečen nihče - Melania je namreč izkušena načrtovalka tovrstnih dogodkov. "Ko je pristopila, da bi pozdravila gosta in ju povabila na večerjo, ki jo je organizirala sama, je zasijala," so še zapisali.

New York Times dodaja, da je Melania dokazala, da lahko dostojanstveno prenaša še tako težke življenjske preizkušnje. Njeno resno držo so mediji pogosto razumeli kot obup in žalost, pisali so celo, da se boji moža. Tokrat se ji je končno uspelo prebiti v ospredje.

K. Ši.