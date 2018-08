Avstralija prvič v zgodovini prebila mejo 25 milijonov prebivalcev

Prebivalstvo raste predvsem zaradi priseljevanja

7. avgust 2018 ob 21:01

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Avstralija je tik pred tem, da prvič preseže mejo 25 milijonov prebivalcev. Oblasti ob tem ljudi spodbujajo k naseljevanju manj poseljenih predelov države.

Avstralija, ki novega prebivalca v poprečju dobi vsakih 83 sekund, bo po ocenah oblasti danes prvič v svoji zgodovini presegla 25 milijonov prebivalcev. Število prebivalcev Avstralije se je od zadnjega letnega popisa povečalo za 388.000 ljudi oz. 1,6 odstotka.

Kar 62 odstotkov novih prebivalcev predstavljajo migranti, preostalih 38 odstotkov pa naravni prirast. Največ prišlekov je iz Indije, Kitajske, Velike Britanije, Filipinov in Južne Afrike.

Največji porast števila prebivalstva je Avstralija sicer zaznala leta 2009, ko je ta znašal 2,1 odstotka. Medtem ko so večja mesta in vzhodna obala prenaseljena, oblasti spodbujajo prebivalstvo še k naseljevanju v druge konce države. V največjih petih avstralskih mestih, Sydneyju, Melbournu, Brisbanu, Perthu in Adelajdi, namreč živi skoraj 65 odstotkov celotnega prebivalstva. Okoli 20 odstotkov površine Avstralije je sicer puščava in tudi nekateri drugi predeli niso primerni za poselitev.

M. Z.