Bolgarija: V zavetišče prepeljali tri izgubljene medvedje mladiče

Bili so prestrašeni, lačni in žejni

23. april 2018 ob 20:07

Belitsa - MMC RTV SLO

V bližini bolgarskega mesta Belitsa so po cesti sami tavali trije nenavadni sprehajalci - mladički rjavega medveda. Prebivalci so o izgubljenčkih nemudoma obvestili bližnje zavetišče, kamor so jih pozneje tudi prepeljali.

Dva samčka in samička so trenutno v živalskem zavetišču Štiri šape, kjer okrevajo pod budnim očesom veterinarjev. Brez matere so se namreč sprehajali več kot 24 ur, po prihodu v zavetišče pa so strokovnjaki ugotovili, da so dehidrirani in lačni.

Medvedki so stari približno tri mesece, vsak izmed njih pa tehta okoli tri kilograme. Veterinarska ekipa jih bo opazovala 24 ur, nahranili so jih s kozjim mlekom z dodanimi vitamini. Medtem ko medvedki okrevajo, pa si bodo strokovnjaki prizadevali tudi za to, da bi našli njihovo mater.

Kje je medvedka?

"Skrbeti za osirotele medvedke, je seveda zelo težko, vendar se bomo potrudili po najboljših močeh," so še povedali v zavetišču in pojasnili, da obstaja velika možnost, da so mater ustrelili lovci, poročajo britanski mediji.

Če jim medvedkov ne bo uspelo znova združiti z materjo, jih bodo poslali v živalsko zavetišč v Grčiji, kjer jih bodo pripravili na vrnitev v divjino. Mladičkom bodo poskušali prihraniti pretiran stik z ljudmi. Navezanost na človeka bi jim namreč otežila prilagajanje na ponovno življenje v gozdu.

K. Ši.