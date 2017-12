Božično drevo za 83.000 evrov jezi Beograjčane

Beograjčani so ogorčeni

25. december 2017 ob 16:41

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Ljudje svoje ogorčenje zdaj izražajo z ročno napisanimi sporočili, ki jih puščajo pod drevesom. "Želja za 2018: Da bi bili tatovi v zaporu in ne v parlamentu", "V zapor z mestno vlado" in "Zaprite župana" se glasijo nekatera od sporočil. Na Twitterju svojo jezo stresajo pod oznako "83.000 želja", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Beograjčani pa so s humorjem in cinizmom opazovali tudi, kako so delavci že 29. septembra na ulicah v središču mesta začeli postavljati praznično razsvetljavo. Beograjski župan Siniša Mali letos s praznično razsvetljavo ni skoparil, saj so dekoracije postavljene na 30 dodatnih mestih v primerjavi z lanskim letom, tako da se sveti in utripa skupno kar na 86 lokacijah po vsem Beogradu.