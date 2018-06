Brezplačni burgerji za zanositev z nogometašem

Ponujali so jim tudi denarno nagrado

20. junij 2018 ob 21:42

Moskva - MMC RTV SLO

Ruska podružnica podjetja s hitro prehrano Burger King se je morala opravičiti, ker je Rusinjam, ki bi zanosile z nogometašem s svetovnega prvenstva, ponujala visoko denarno nagrado in brezplačne burgerje do konca življenja.

"Ženske, ki jim bo uspelo "pridobiti" najboljše nogometne gene, bodo skozi prihodnje generacije promovirale uspeh ruske reprezentance," so zapisali v oglasu, ki je sprožil vznemirjenje javnosti in podjetje zelo hitro prisilil v umik kampanje.

"To je neposreden odraz tega, kakšen odnos ima družba do žensk," je kritiko oglasa zapisala ena izmed feminističnih skupin, ki so se oglasu uprle, in dodala, da so ruske ženske v oglasih in medijih pogosto predstavljene kot spolne plenilke. Številni so se obregnili tudi ob to, da skušajo osvojiti tuje navijače, ki so zaradi prvenstva prišli v Rusijo. "Ruske lepotice lovijo tuje navijače," je zgolj ena izmed naslovnic ruskih časopisov, ki pišejo o tej temi in dodajajo, da ruske lepotice oboževalce zvabljajo v past.

Seksizem v Rusiji

To sicer za to državo ni nič novega, saj je v Rusiji glas feministk le redko slišan. Če se na televizijskih kanalih pojavi kaj feminističnega, to pogosto označijo za zahodno propagando, ki poskuša uničiti ruske tradicionalne vrednote. "Če moški iz vsakega kota kričijo, da je ženska zgolj telo in nič drugega, če neprestano poskušajo upravičiti spolno nadlegovanje in krivdo zvaliti na žrtve, ženske začnejo misliti, da tako pač je," za BBC pojasnjuje aktivistka Aljona Popova.

P. B.