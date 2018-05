Britanske police ob poroki leta preplavili kraljevski izdelki

Potrošniki bodo za posebne izdelke porabili na milijone evrov

19. maj 2018 ob 09:30

London - MMC RTV SLO, Reuters

Na kraljevo poroko princa Harryja in Meghan Markle so se dobro pripravili tudi trgovci, ki ob velikem dogodku računajo na izdaten zaslužek. Ob spominkih so na voljo tudi številni drugi izdelki - od pečenega piščanca do kosmičev.

Trgovci se dobro zavedajo, da poroka med britanskim princem Harryjem in nekdanjo ameriško igralko Meghan Markle predstavlja odlično poslovno priložnost – po ocenah analitikov bodo potrošniki za spominke in ostale produkte v povezavi s poroko namreč porabili med 45 in 80 milijonov evrov.

In ponudba izdelkov s tematiko kraljeve poroke je v Veliki Britaniji zares velika. Številna podjetja so ob dogodku na trgovske police poslala posebne izdaje svojih izdelkov, na voljo pa je tudi kar nekaj izdelkov, narejenih samo za današnji dogodek.

Eden izmed tovrstnih izdelkov so kosmiči, imenovani Poročni prstani (Wedding Rings), ki jih je na spletu ponujalo zagonsko podjetje. K nakupu kosmičev z embalaže vabita v poročna oblačila odeta princ Harry in Meghan Markle, tisti, ki si bodo prenos poroke ogledali ob kraljevih kosmičih, pa so za škatlo morali odšteti kar 40 evrov.

Svoj lonček so pristavili tudi pri ameriški verigi s hitro hrano KFC, ki slovi predvsem po prodaji ocvrtih piščančjih beder. V duhu kraljeve poroke so svojo tradicionalno rdeče-belo embalažo spremenili v zlato-belo, k temu pa naj bi jih spodbudilo tudi dejstvo, da je princ Harry razkril, da je svojo izbranko za roko zaprosil med pripravo pečenega piščanca.

Posebne izdaje izdelkov ob kraljevi poroki ponujajo tudi številna druga podjetja – od z ingverjem začinjenih klobas, posvečenih rdečelasemu princu, do posebne ameriške gorčice, posvečene Meghan Markle. Na kombiniranje ameriških in britanskih okusov ter jedi stavijo tudi številne pivovarne, ki so posebej za današnji dan izdale omejene serije piv, kar razveseljuje predvsem lastnike pivnic in gostiln.

Gora čestitk in voščilnic

V dnevih pred poroko na britanski dvor prihajajo pisma in voščilnice z vsega sveta. Skupina zanesenjakov se je odločila, da bo skušala iz voščilnic sestaviti najdaljšo čestitko na svetu in s tem podreti Guinnessov rekord. Čestitke so začeli zbirati že nekaj tednov pred poroko, njihov cilj pa je, da bi iz zbranega materiala sestavili miljo dolgo čestitko, za kar potrebujejo 5630 voščilnic.

Tisti, ki so se jim preproste voščilnice zdele preveč običajne, so mlademu paru srečo zaželeli na različne načine – od mozaikov iz lego kock do napisov na svojih domovih.

M. Z.