Bush starejši se je opravičil igralki, ki ga je obtožila spolnega nadlegovanja

Bush ni zanikal dejanja

25. oktober 2017 ob 17:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ameriški predsednik George H. W. Bush se je opravičil igralki Heather Lind, ki ga je obtožila, da jo je pred štirimi leti spolno nadlegoval, ko sta se udeležila promocijskega dogodka za novo televizijsko serijo.

34-letna Lindova je pojasnila, da se je incident pripetil pred štirimi leti na dogodku za promocijo televizijske serije, je poročal Daily Mail, ki je shranil njeno objavo o incidentu na Instagramu. Ta zdaj ni več dostopna. Lindova je želela svojo zgodbo razkriti, ko je 93-letnega Busha starejšega videla na odru na dobrodelnem koncertu v Teksasu za žrtve orkanov, ki so razdejali jug ZDA in karibsko območje. "Vznemirilo me je, saj se zavedam spoštovanja, ki ga uživajo nekdanji predsedniki," je zapisala.

Pojasnila je, da se je ob tem spomnila na dogodek ob promociji serije, ko so se fotografirali v podobnem položaju kot nekdanji predsedniki na dobrodelnem koncertu. "Z mano se ni rokoval. Dotaknil se me je od zadaj s svojega invalidnega vozička s svojo ženo Barbaro Bush ob strani. Povedal mi je opolzko šalo," je še zapisala. Pozneje je Bush ponovil dejanje, njegova soproga pa je po pričevanju Lindove le zavila z očmi in dejala: "Ne že spet."

V izjavi, ki sta jo dobila Daily Mail in New York Daily News, Bushev tiskovni predstavnik sicer ni zanikal dejanja, ampak je dejal, da je bil to narobe presojen poskus humorja. "Predsednik Bush ne bi nikoli pod nobenim pogojem namenoma komu škodil in se iskreno opravičuje, če je njegov poskus humorja užalil gospo Lindovo," je sporočil.

Po razkritju spolnih zlorab ameriškega producenta Harveyja Weinsteina je o tem sicer spregovorilo že na milijone žensk, med drugim v okviru kampanje na družbenih omrežjih pod oznako #MeToo (tudi jaz).

K. K.