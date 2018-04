Cesarski pingvini: izjemni potapljači na vdih

Cesarski pingvin je pod vodo ostal 32 minut in 20 sekund

26. april 2018 ob 10:30

Antarktika - MMC RTV SLO

Pingvini so na prvi pogled počasni in okorni, saj se po kopnem večinoma premikajo z drsenjem po trebuhu, dokazano pa je, da so izjemno dobri potapljači. Tokrat so znanstvenike še dodatno presenetili - pokazali so, da lahko z enim samim vdihom pod vodo lovijo več kot pol ure.

Najdaljši potop v zgodovini raziskovanja pingvinov je trajal celih 32 minut in 20 sekund. To je uspelo nekemu cesarskemu pingvinu, ki ga raziskovalci spremljajo že vse od leta 2013.

Novozelandska raziskovalka Kim Goerth z Inštituta za raziskovanje voda je pred petimi leti z mikročipom označila 20 cesarskih pingvinov na Antarktiki. Označene živali se njeni raziskovalni ekipi sprva sicer niso zdele zanimive, saj so večino časa lovile v globinah Rossovega morja, razmnoževale pa se niso. Zaradi neverjetnih globin morja na tem predelu polarnega območja je tukaj živali izjemno težko nadzorovati.

Njihovo zanimanje pa je pred kratkim vzbudil potop, ki je trajal pet minut več od zadnjega rekordnega pingvinjega potopa, pišejo britanski mediji.

Hladna voda za pingvine ni ovira

Cesarski pingvini so najvišji in najtežji predstavniki pingvinov, odlikujejo pa jih tudi odlične sposobnosti potapljanja in plavanja. Zaradi posebne sestave svojega telesa – predvsem ploskih in močnih kril, kratkega repa ter plavalne kožice med prsti – se odlično znajdejo tudi v najhladnejših predelih oceana. Potopijo se lahko do 500 metrov pod gladino. "Cesarski pingvini zaradi podnebnih sprememb težko najdejo hrano. Ker hrane primanjkuje, so se v iskanju pripravljeni potopiti vedno globlje," je še povedala Kim Goerth.

Pingvini se podnevi potopijo tudi do šestkrat na uro, ponoči pa navadno gnezdijo.

Cesarski pingvini so družabne in zveste ptice

Cesarski pingvini so izjemno socialne živali in večji del svojega življenja preživijo v velikih skupinah, z izjemo obdobja hranjenja, ko se razkropijo po oceanu.

Dvorjenje pri pingvinih ni tako očarljivo kot pri nekaterih pticah, ki svojemu izbrancu ali izbranki razkazujejo veličastno perje. Pri pingvinih gre za na videz zelo preprost proces, ki ga sestavljata spogledovanje med samcem in samico in skupna hoja po koloniji. Pingvini pa slavijo predvsem po tem, da so celotno sezono parjenja zvesti samo eni partnerici.

Mladički cesarskih pingvinov se izvalijo v drugi polovici julija. Njihovo telo je pokrito s perjem, obarvanim v sivkaste odtenke. Večino svojega časa preživijo stisnjeni k toplemu telesu enega izmed staršev, medtem ko jima ta izmenično prinašata hrano.

K. Ši.