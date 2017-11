Da jo mož vara, je ugotovila na letalu. In tako pobesnela, da je sledil prisilni pristanek.

Brskanje po sporočilih je izdalo njegovo nezvestobo

8. november 2017 ob 18:42

Doha - MMC RTV SLO

Letalo družbe Qatar Airways, ki je letelo iz Dohe na Bali, je moralo nenapovedano pristati v Indiji. Razlog: besen zakonski prepir, ki ga posadka ni mogla umiriti.

Iranska zakonca sta se v Katarju skupaj z otrokom vkrcala na letalo proti Indoneziji, mož je med poletom zaspal, žena pa je izkoristila moževo nepozornost, s prstom spečega in nič hudega slutečega je odklenila njegov mobilni telefon, nato pa je sledil vihar.

Med brskanjem po sporočilih je namreč našla dokaz o nezvestobi, zaradi česar je popolnoma ponorela, bila pa naj bi tudi pod vplivom alkohola.

Osupli potniki so postali priča verbalnemu obračunu, ki je postajal vse bolj žolčen in je prerasel tudi v fizični obračun. Par ni upošteval ukazov kabinskega osebja, ki ju je poskušalo pomiriti in je tudi samo postalo tarča njunega gneva, zato se je pilot odločil za pristanek v Čenaju.

Družina je morala tam zapustiti letalo, ker pa niso imeli indijskega vizuma, so morali v center za pridržanje, ki so ga lahko zapustili šele po 12 urah. Od počitnic na rajskem Baliju ni bilo nič, zvečer so se vkrcali na letalo družbe Batik Air in poleteli nazaj proti Dohi.

Več tisoč primerov neprimernega vedenja v zraku

Čeprav tako žolčni zakonski prepiri v zraku niso najbolj običajni, še zdaleč ni šlo za osamljen incident. Poročilo Mednarodnega združenja za zračni promet (IATA) namreč kaže, da so v letih 2014 in 2015 zaznali kar 10.854 potnikov, ki se niso vedli primerno.

"Večino incidentov predstavljajo neupoštevanje navodil posadke, verbalni obračuni in druge oblike neprimernega vedenja. 11 odstotkov primerov vključuje tudi fizično nasilje - do potnikov ali članov posadke oziroma poškodovanje letala. Alkohol ali opojne snovi so bili dejavnik v 23 odstotkih primerov, velika večina tega je bila zaužita pred vkrcanjem ali pa med samim poletom iz zasebnih zalog, brez vednosti posadke," še našteva poročilo.

T. H.