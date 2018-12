"V roku poldrugega leta bodo kozmonavti in vesoljski turisti na ISS-ju hitreje, kot bi leteli od Moskve do Bruslja." Foto: Reuters Sorodne novice Drobni kamenčki z Lune prodani za skoraj milijon dolarjev Dodaj v

Do mednarodne vesoljske postaje hitreje kot od Moskve do Bruslja

Izvedljivost bodo preverjali že marca prihodnje leto

17. december 2018 ob 19:17

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Rusi načrtujejo, da bodo kozmonavti in turisti, ki jih bodo pošiljali na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), za pot potrebovali manj časa, kot traja komercialni polet med Moskvo in Brusljem.

To možnost bodo preverili marca prihodnje leto, ko bodo na ISS poslali tovor brez posadke, je pojasnil vodja ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitrij Rogozin.

Po njegovih besedah naj bi polet trajal tri ure, medtem ko komercialni polet med Moskvo in Brusljem, dolg približno 2.500 kilometrov, traja približno štiri ure. "V roku poldrugega leta bodo kozmonavti in vesoljski turisti na ISS hitreje, kot bi leteli od Moskve do Bruslja," je še dodal.

Mednarodna vesoljska postaja kroži v Zemljini orbiti na višini približno 400 kilometrov, njena naloga pa je, da izvaja znanstvene raziskave, ki bi bile na površju Zemlje nemogoče.

ISS sicer predstavlja enega izmed redkih primerov sodelovanja med ZDA in Rusijo, v Zemljini orbiti pa je od leta 1998, kjer kroži s hitrostjo 28 tisoč kilometrov na uro. Služi predvsem kot infrastruktura za raziskave učinka mikrogravitacije, kozmičnega sevanja in drugih vesoljskih pojavov, gre pa za sodelovanje vesoljskih agencij ZDA, Rusije, Japonske, Kanade in Evropske unije.

P. B.