Dončić, Spanulis in ostali košarkarski zvezdniki s hip-hopom odpirajo Evroligo

Evroliga se začenja naslednji teden

6. oktober 2017 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred začetkom Evrolige so se največji zvezdniki evropske košarke, med njimi tudi slovenski reprezentant Luka Dončić, prelevili v glasbenike, posneli pa so zanimiv video z naslovom Game On.