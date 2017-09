Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vaza, ki je morda vredna pet milijonov frankov, morda pa le 500. Foto: Geneve-Encheres Dodaj v

Dražbena vojna, ki je ušla iz rok: za vazo namesto 500 kar pet milijonov frankov

Strokovnjaki so zadržani, ko gre za ocene njene starosti

25. september 2017 ob 08:35

Ženeva - MMC RTV SLO

Švicarski poznavalci starin so pred dnevi šokirani opazovali dražbeni boj dveh ljubiteljskih zbirateljev, ki sta se potegovala za neko ne preveč dragoceno kitajsko vazo in ji ceno z nekaj stotakov dvignila na več milijonov frankov.

V četrtek so v ženevski dražbeni hiši Geneve-Encheres pripravili dražbo azijskih umetnin, na kateri so med drugim ponudili tudi rumeno vazo s tremi modrimi zmaji, za katero so ocenili, da izvira iz 20. stoletja in je vredna od 500 do 800 švicarskih frankov (430-700 evrov). Na vazi je bil tudi znak dinastije Čjanlong, kar bi - če bi bil znak pristen - pomenilo, da je vaza nekaj sto let starejša in verjetno izvira iz 18. stoletja.

A ravno tega strokovnjaki za azijsko umetnost niso mogli potrditi, več indicev je bilo namreč, da znak ni pristen, poroča tiskovna agencija AFP. A dveh dražiteljev njihove poznavalske ocene niso prepričale in sta se vrgla v pravo dražbeno vojno za 60 centimetrov visoko vazo. Eden od njiju, ljubiteljski zbiratelj azijskega porekla, je bil v času dražbe fizično prisoten, drugi pa je dražil prek telefona, sporočilo dražbene hiše še navaja omenjena agencija.

Na koncu je zmagal kupec na kraju dogodka in za vazo odštel 10.000-krat več od prvotnih ocen, pet milijonov švicarskih frankov oz. 4,3 milijona evrov. "To je osnovna cena, skupaj s provizijo pa nanese 6,08 milijona švicarskih frankov (5,1 milijona evrov)," je vodja dražbe Olivier Fichot še razkril v pogovoru za AFP in dodal, da gre za najdražje prodan predmet v ženevskih dražbenih hišah - z izjemo draguljev in ročnih ur.

T. K. B.