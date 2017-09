Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mineva 70 let odkar je prvi znameniti črni žrebec zapeljal iz tovarne vozil Ferrari v italijanskem mestu Maranello. Foto: EPA Ferrari, ki ga je imel John Lennon. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dvodnevna zabava ob 70. jubileju Ferrarija

Po poti spomina

9. september 2017 ob 15:44

Milano - MMC RTV SLO, STA

Ljubitelji in lastniki Ferrarijev so se zbrali v Milanu, da bi proslavili 70. obletnico znane avtomobilske znamke.

Kot del proslavljanja obletnice se je približno 500 Ferrarijev zbralo v Milanu in se za vikend podalo po poti spomina na začetke znamenite avtomobilske znamke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po srečanju v Milanu se bo karavana vozil odpravila v Modeno, rojstni kraj ustanovitelja avtomobilskega podjetja Enza Ferrarija. Nato se bodo odpravili še v mesto Maranello, kjer avtomobile izdelujejo že od druge svetovne vojne.

Logotip podjetja je črni žrebec, ki ga je Ferrari izbral kot spomin na italijanskega letalskega heroja iz prve svetovne vojne Francesca Baracca, ki je na svoje letalo vedno narisal žrebca. Ferrari je nato črnemu žrebcu dodal rumeno ozadje, ki je barva njegove domorodne Modene. Na vrhu logotipa so še barve italijanske zastave.

"Ferrari je mistična znamka, ima veliko število zgodovinskih uspehov na področju hitrosti in predstavlja samo smetano izdelave športnih avtomobilov," je dejal zgodovinar avtomobilizma Patrice Verges.

Začetki podjetja segajo v leto 1929, ko je bivši dirkač Ferrari ustanovil podjetje Scuderia Ferrari, ki je sprva delovala pod okriljem podjetja Alfe Romeo. Podjetje Ferrari je zaživelo leta 1947 s sedežem v mestu Maranello.

Avtomobili znamke Ferrari so hitro navdušili višji razred in še danes ostajajo rezervirani za peščico tistih, ki so za nakup avtomobila pripravljeni plačati najmanj 150.000 evrov. Cene omejenih izdaj znajo doseči tudi ceno višjo kot milijon evrov.

Avtomobili Ferrari so zagotovo najbolj poznani po dirkalnem tekmovanju Formula 1, kjer je Ferrari najuspešnejše podjetje v tekmovanju. Do danes so njihovi dirkači osvojili 16 svetovnih naslovov, med katerimi je najbolj znan Nemec Michael Schumacher, ki je naslov osvojil petkrat.

