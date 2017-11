Foto: Bedrce in njegova rezerva pomiloščena, Trump se je usmilil tudi Obamovih puranov

Trump pomilostil svoja prva purana

21. november 2017 ob 21:47

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donaldd Trump je pred zahvalnim dnem uradno pomilostil purana, pri tem pa jo odnesel bolje kot njegova predhodnika George Bush mlajši in Ronald Regan, ki sta doživela napad s kljunom in zasutje s perjem.

Američani v četrtek praznujejo nacionalni praznik zahvalni dan, katerega tradicija sega do prvih angleških priseljencev, ki so jim domorodni Indijanci pomagali preživeti. Z leti je puran postal tradicionalna hrana tega praznika in letos jih bodo Američani pohrustali okrog 46 milijonov.

Razen puranov "Bedrce" in njegove rezerve "Prsne kosti", ki ji v angleško govorečem svetu pravijo tudi kost želja (wishbone). Oba so vzredili v Minnesoti, ki je največja vzrejevalka puranov v ZDA, in sta šla skupaj z 20 kolegi skozi tečaj lepega vedenja, ki letos daje veliko materiala ameriškim komikom. Purana so namreč izurili, da se šopirita in bahata s svojim perjem.

Trump je dejal, da z veseljem poroča, da bo imel Bedrce v nasprotju z milijonom drugih puranov svetlo prihodnost. Prsna kost je bil izbran kot rezerva in oba purana sta imela kraljevsko pogostitev, saj sta prespala v hotelu blizu Bele hiše. Bedrce se je potem malce sprehajal po vrtu okrog Bele hiše, Prsna kost pa je obiskal dopisnike Bele hiše.

Na slovesnosti je bil Trump dobre volje in se je pošalil, da je porabil veliko časa za odpravo politik predhodnika Baracka Obame, vendar so mu svetovali, da naj purana, ki ju je Obama lani pomilostil, pusti pri miru. Nasvet je upošteval.

Dolgoletna tradicija

Pomilostitev puranov se je uradno začela leta 1989, ko je to uvedel predsednik George Bush starejši, purana pa se je prvi usmilil John F. Kennedy leta 1963 in ga namesto na mizo poslal nazaj na domačo farmo. Nacionalna puranja zveza je purane začela predsednikom pošiljati leta 1947, vendar pa so Američani na lastno pest to počeli že od 19. stoletja.

Pomilostitve so zabaven dogodek in včasih tudi živahen, kot leta 2001, ko je pomiloščeni puran predsednika Georgea Busha mlajšega napadel s kljunom v mednožje. Ronalda Reagana pa je njegov puran leta 1984 zasul s perjem, ko se je preveč šopiril.





T. H., foto: Reuters