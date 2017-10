Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zmagovalci, nizozemska ekipa iz Delfta. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Čez avstralsko divjino zgolj na sončno energijo - v 37 urah

Povprečno so se vozilo med 90 in 100 kilometrov na uro

13. oktober 2017 ob 10:51

Sydney - MMC RTV SLO, Reuters

Zmagovalka t. i. solarnega izziva, v okviru katerega mora avtomobil na sončno energijo prevoziti celotno Avstralijo, je še sedmič postala ekipa Nizozemske, ki je 3000 kilometrov prevozila v 37 urah.

Ekipa iz Delftske tehnološke univerze, ki si je nadela ime The Nuon Solar Team, je od tropskega severa oz. mesta Darwin do najjužnejših avstralskih plaž oz. Adelajde z najmanjšim vozilom med letošnjimi tekmovalci potrebovala 37 ur, 10 minut in 41 sekund, kar je bilo najhitreje med 42 vozili na sončni pogon, ki so se 8. oktobra podali na slovito dirko. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Združenih držav Amerike.

Kot piše Reuters, so bili letošnji tekmovalci postavljeni pred precejšen izziv, saj je med dirko začel pihati močan veter s sunki do 60 kilometrov na uro. Najbolje so se, kot rečeno, znašli pri ekipi Nuon, kjer so veter izkoristili in ga ujeli v svoja "jadra".

Rekord so sicer že pred leti postavili japonski tekmovalci z univerze Tokaj, ki so leta 2009 razdaljo prevozili kar osem ur hitrejekot letošnji zmagovalci: potrebovali so vsega 29 ur in 49 minut.

