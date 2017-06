Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gmota živega mesa na nogometnem igrišču. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto in video: Nogomet okrvavljenih glav in polovičnih rezultatov

Zgodovinski firenški nogomet calcio storico Fiorentino

25. junij 2017 ob 17:28

Firence - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Če boste v Toskani vprašali, kdo si je izmislil nogomet, je odgovor jasen: Firenčani.

Štiri četrti starega mesta - sv. Križ, sv. Duh, sv. Marija in sv. Janez - so se začele spopadati med sabo že v 16. stoletju, danes pa se modri, beli, rdeči in zeleni pomerijo le enkrat na leto.

Zavetnik italijanskih Firenc je Janez Krstnik, svetnikov god pa praznujejo s tradicionalnim turnirjem staroveškega firenškega nogometa. Trg pred baziliko Svetega križa so napolnili zvesti navijači, peščeno igrišče v sredini pa 54 mladcev. Tekma traja 50 minut, na vsaki strani pa po 27 igralcev.

Po vsakem golu ekipi zamenjata strani. Če žoga odleti čez mrežo, dobijo nasprotniki dodatne pol točke. Zato nenavadni rezultat finala: šest proti pet in pol za Bele od svetega Duha.

Tradicionalno igro calcio storico Fiorentino sicer številni opisujejo kot najbrutalnejšo na svetu, saj so v boju za žogo dovoljeni pravzaprav vsi mogoči udarci, razen v glavo. Srboritih pretepov tako ne manjka, zato tudi dodobra obtolčenih na koncu ne.

