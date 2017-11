Foto: Na enem samem motociklu se je peljalo 58 ljudi

Peljali so se dober kilometer

19. november 2017 ob 17:16

Bangalore - MMC RTV SLO

V Indiji so dosegli nov svetovni rekord v množični vožnji na motorju in starega izboljšali za dva potnika.

Prejšnji rekord je s 56 ljudmi postavila indijska vojska, člani njenega motociklističnega kluba pa so se odločili, da ga poskusijo še preseči. Zbrali so se v oporišču Yelahanka v Bangaloreju in kar 58 se jih je nagnetlo na 500-kubičnega Royal Enfielda.

V prvem poskusu ni šlo in so popadali po tleh, v drugem pa jim je uspelo. Na motorju so se obdržali dve minuti in 14 sekund, ta pa je v tem času prevozil razdaljo 1200 metrov.

V priloženi fotogaleriji si lahko ogledate nekaj utrikov iz obeh poskusov!

T. H.