Foto: Največja zabava v puščavi ali festival Burning Man

V Nevadi zraslo Mesto črna skala

2. september 2017 ob 10:05

Nevada - MMC RTV SLO

V nevadski puščavi se je znova zbralo več kot 70 tisoč ljudi, ki so se začasno naselili v Mesto črna skala, kjer poteka festival Burning Man.

Festival vsako leto v puščavo za nekaj dni pritegne ogromno ljudi, med njimi pa se najde tudi elita iz Silicijeve doline - med drugim tudi Googlova Sergey Bring in Larry Page, Amazonov Jeff Bezos in Facebookov Mark Zuckerberg.

Obiskovalci festivala v puščavi skrbno postavijo svoja bivališča in avtomobile v obliki črke C ter ustvarijo pravo mesto z imeni ulic, kinom, muzeji in celo lastnim letališčem. Česar v Mestu črna skala ne boste našli, pa so trgovine, denar v mestu nima veljave, tako da morajo udeleženci pred prihodom skrbno načrtovati, kaj vse bi v puščavi lahko potrebovali v enem tednu.

Festival opisujejo kot nekakšno mešanico Pobesnelega Maxa in Woodstocka, ena izmed glavnih tradicij dogodka pa je zažig umetniških del, ki krasijo prireditveni prostor.

Več utrinkov festivala, ki se je začel 28. avgusta in se bo sklenil 5. septembra, si lahko ogledate spodaj.

P. B., foto: Reuters