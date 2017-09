Foto: Največji pivski praznik na svetu, kjer litrski vrček piva stane 10,95 evra

Pivo in lepa dekleta ... Dobrodošli na 184. Oktoberfestu. Foto: EPA/Reuters

Ocenite to novico!

184. Oktoberfest že poteka

18. september 2017 ob 11:16

München - MMC RTV SLO, STA

Medtem ko v Sloveniji proslavljamo športni praznik, pa se v Nemčiji veselijo največjega pivskega praznika na svetu, Oktoberfesta, ki letos poteka že 184. leto.

Festival v bavarski prestolnici München je svoja vrata odprl pretekli konec tedna, ko je münchenski župan odprl prvi sodček piva, svet pa so že obšle fotografije neskončnih množic, ki nazdravljajo s pivom. Potem ko je lani število obiskovalcev zaradi slabega vremena nekoliko upadlo in so jih našteli 5,6 milijona, letos znova pričakujejo rast obiska.

Največji pivski praznik na svetu po vrsti terorističnih napadov v Evropi tudi letos poteka ob strogih varnostnih ukrepih. Tako kot lani je tudi letos celotno prizorišče obdano z varnostno ograjo. Namestili so dodatne varnostne kamere, policisti so prav tako opremljeni s kamerami. Vstop z nahrbtniki in velikimi torbami je prepovedan, obiskovalci pa imajo pri sebi lahko dežnike, ki jih še kako potrebujejo.