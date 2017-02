Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 11 glasov Ocenite to novico! V nemškem parku miniatur so zgradili zid okoli ZDA. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Nemški park miniatur zgradil zid okoli ZDA

Odziv na napoved Donalda Trumpa o gradnji zidu na meji z Mehiko

5. februar 2017 ob 08:54

Hamburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V duhu napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o gradnji zidu na meji z Mehiko so v nemškem parku miniatur postavili zid okoli ZDA.

Obiskovalce parka Miniatur Wunderland, kjer so razstavljeni modeli železnic z vsega sveta, je ob modelu ameriških železnic v petek po poročanju agencije Reuters presenetil miniaturni betonski zid z bodečo žico na vrhu, ki je zakrival pogled na znameniti Mount Rushmore in Las Vegas.

Na zidu je napis Naredimo svet spet čudovit (Let the world be great again), ki se nanaša na Trumpov volilni slogan Naredimo Ameriko spet veliko (Let's make America great again).

"Nikomur ne želim govoriti, kaj naj misli. Vsak naj se ob pogledu na ta zid sam odloči, ne glede na to, ali pripada levici, desnici ali sredini," je povedal soustanovitelj parka Gerrit Braun. "Glavno je, da ljudje sploh razmišljajo," je dodal.

Park velja za eno glavnih znamenitosti Hamburga in je priljubljen tudi med turisti iz ZDA. "Mislim, da gre za dober humor, kar je prav to, kar svet v tem trenutku potrebuje, da se lahko spopada s tem, kar se dogaja v naši državi," je za Reuters povedal eden izmed ameriških turistov Ryan Ott.

D. S.