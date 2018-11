Foto: Obesek, ki ruši rekorde - za nakit Marije Antoanete 36 milijonov dolarjev

Ena najpomembnejših kraljevskih zbirk nakita, kar se jih je pojavilo na tržišču

15. november 2018 ob 08:16

London - MMC RTV SLO

Dražbena hiša Sotheby's je za rekordni znesek, 36 milijonov ameriških dolarjev, prodala biserni in diamantnm obesek, ki je bila nekdaj last francoske kraljice Marije Antoanete.

Na dražbi v Ženevi je potekal hud boj za vsakega izmed kosov obsežne zbirke nakita, ki je bil dve stoletji skrit očem javnosti. Nakit so zadnjih nekaj tednov postavili na ogled v Londonu, Singapurju in v Tajvanu, zdaj pa ga je italijanska kraljevska hiša Bourbon-Parma ponudila v prodajo.

Največ zanimanja je bilo za biserni in diamantni obesek, katerega izklicna cena je bila postavljena na dva milijona dolarjev, a je na dražbi dosegel rekordno vsoto 36 milijonov. Do zdaj je za najdražji kos nakita iz biserov veljala ogrlica, ki je bila last umrle igralke Elizabeth Taylor. Leta 2011 so jo na dražbi prodali za 11,8 milijonov dolarjev.

Kolekcijo nakita Marije Antoanete, hčere Marije Terezije in Franca I., ki se je leta 1770 poročila s francoskim prestolonaslednikom Ludvikom, poznejšim francoskim kraljem Ludvikom XVI., strokovnjaki označujejo za "eno najpomembnejših kraljevskih zbirk nakita, kar se jih je pojavilo na trgu". Po besedah strokovnjaka za nakit pri dražbeni hiši Benoita Repellina diamanti "sami po sebi sicer niso vredni veliko, a imajo veliko čustveno vrednost".

Poleg ogrlice so prodali tudi t. i. biser Marije Antoanete – par visečih uhanov z biseri in diamanti, manjši diamantni prstan z monogramom MA, v katerega je vdelan koder kraljičinih las, ogrlico iz 119 biserov in broško v obliki dvojne pentlje, okrašeno z diamanti. Vrednost celotne kolekcije je na dražbi dosegla več kot 53 milijonov dolarjev, piše BBC.

Ko je Marija Antoaneta po francoski revoluciji skušala z družino zbežati iz Pariza, je bil nakit pretihotapljen iz Francije v Bruselj, od tam so ga poslali sorodnikom v Avstrijo, nato pa je prehajal iz generacije v generacijo. Sama je umrla pod giljotino leta 1793, ko je imela 37 let.

A. P. J., foto: Reuters