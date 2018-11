Penelope Cruz je nagrade zelo vesela. Foto: Reuters Sorodne novice Najvišje francosko filmsko priznanje za Penelope Cruz Dodaj v

Foto: Penelope Cruz in Dua Lipa - zvezdi, ki navdihujeta občinstvo

Podeljene nagrade bambi

21. november 2018 ob 16:08

London - MMC RTV SLO

V Nemčiji so podelili prestižne medijske nagrade bambi, ki jih podeljujejo že od leta 1948. Med nagrajenci je tudi slavna igralka Penelope Cruz.

44-letna Španka je bila nagrajena v kategoriji najboljše mednarodne igralke, nagrade pa je bila zelo vesela: "Moja ljubezen do filma se je začela pri osmih letih, tudi po 30 letih kariere pa ne morem verjeti, da je to moje delo." Rdeča preproga je njen vsakdan, a kot je povedala v pogovoru z novinarji, so se njene prioritete spremenile, odkar je postala mama, družina je vsekakor pred kariero, kot je poudarila: "Družina je najpomembnejša stvar zame." Igralka je poročena s kolegom Javierjem Bardemom, s katerim ima dva otroka, Luno in Lea.

Penelope je bila vsekakor glavna zvezda tokratne podelitve, zanjo so se obračali številni, v polno pa je zadela tudi s črno toaleto avstralskega modnega oblikovalca makedonskih korenin Tonija Matičevskega.

V kategoriji mednarodna glasba je slavila 23-letna britanska poppevka kosovskih korenin Dua Lipa. Občinstvu se je predstavila tudi z nekaj skladbami z njenega albuma prvenca Be The One, New Rules in IDGAF. Prireditev pa je z venčkom uspešnic odprla nekoč zelo priljubljena skupina Take That. Rod Stewart je bil nagrajen v kategoriji glasbena legenda, nagrado za športne dosežke je dobil Claudio Pizzaro.

Nagrade bambi so medijske nagrade, ki jih novinarji podelijo ljudem, ki navdihujejo občinstvo.

D. S.