Foto: Peščena pravljica iz 7000 ton peska, ki ji tudi dež ne more do živega

32 umetnikov, 7000 ton peska, 150 skulptur

23. junij 2017 ob 16:34

Ostend - MMC RTV SLO/Reuters

Plažo v Belgiji so umetniki spremenili v veliko peščeno galerijo, kjer bodo razstavljene velike skulpture super herojev in risanih junakov.

Gre za enega največjih festivalov peščenih skulptur na svetu, ki ga gosti belgijsko mesto Ostend, ki se nahaja 100 kilometrov od Bruslja. Ekipa 32 umetnikov je v petih tednih iz 7000 ton peska ustvarila 150 peščenih skulptur, ki bodo obiskovalcem na ogled od sobote pa vse do septembra.

Umetnine upodabljajo različne like, od Miki Miške do Kapitana Amerike, letošnja največja atrakcija pa je velik Pepelkin grad. Umetniki so pri ustvarjanju uporabljali tehnike, ki zagotavljajo, da so peščene skulpture varne tudi pred močnimi nalivi.

Veliko sodelujočih umetnikov sicer ustvarja predvsem skulpture iz lesa in kamna, tako da jim je ustvarjanje s peskom predstavljalo poseben izziv. Ruski umetnik Sergey Zaplatn, ki je znan predvsem po svojih ledenih umetninah, je povedal, da je oblikovanje peska popolnoma drugačno – lažje ga je oblikovati, a je pri tem potrebna tudi večja mera previdnosti.

Fotogalerijo peščenih skulptur si lahko ogledate spodaj.

M. Z.