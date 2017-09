Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Panda Šjang Šjang je dopolnila 100 dni. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Po 100 dneh mala panda le dobila "omamno dišeče" ime

Klicali jo bodo Šjang Šjang

25. september 2017 ob 10:38

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Najmlajša tokijska panda je tri mesece po rojstvu dobila še ime: klicali jo bodo Šjang Šjang, kar naj bi pri ljudeh vzbudilo prizor razpiranja dišečih cvetov.

Šjang Šjang se je sicer skotila pred tremi meseci, skrbniki njene mame Šin Šin pa so s strahom šteli dneve in trepetali za njeno življenje. Pred petimi leti, ko je bila Šin Šin nazadnje breja, je namreč njen potomec poginil le nekaj dni po rojstvu. Za njene oskrbnike sta tako rojstvo male Šjang Šjang kot njen razvoj (zdaj se že plazi) zelo velika razloga za veselje, saj te dni mineva trideset let, odkar se je v živalskem vrtu Ueno Zoo v japonski prestolnici nazadnje skotila (in preživela) zadnja panda.

Izraz Šjang Šjang, zapisan s kitajsko pismenko, ki pomeni "omamno dišeč", je bil izbran med več kot 322.000 predlogi, ki so jih guvernerki japonske prestolnice Juriko Koike poslali ljudje, poroča tiskovna agencija Reuters. "Ime pri ljudeh izzove misel na parfum, na omamen vonj, poleg tega pa je zelo ljubko," je guvernerka 100 dni po pandinem rojstvu in ob oznanjenju imena razložila na posebni tiskovni konferenci.

Trimesečna samička pande je bila ob rojstvu velika le kot malo večja dlan, zdaj, tri mesece pozneje, pa tehta šest kilogramov, se počasi postavlja na vse štiri in dela prve korake, poroča Reuters.

Poimenovanje pande kot politična poteza?

Koikejeva, nekdanja poslanka vladajoče stranke, je julija z zmago na lokalnih volitvah zadala velik udarec stranki premierja Šinza Abeja, oznanilo glede male pande pa mnogi vidijo kot naslednjo prebrisano potezo v boju z Abejem in njegovo liberalnodemokratsko stranko. Abe naj bi namreč te dni oznanil razpustitev spodnjega doma parlamenta in predčasne volitve, Koikejeva pa ga je s tiskovno konferenco prehitela in pozornost spretno obrnila k sebi, še piše Reuters.

