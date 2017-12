Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na koga pa vas spominja kip Diega Maradone? Foto: EPA Kip Cristiana Ronalda, ki je požel veliko smeha. Dodaj v

Foto: Po Cristianu Ronaldu se splet norčuje iz kipa Diega Maradone

Maradona na dobrodelni "turneji" po Indiji

13. december 2017 ob 17:04

Kalkuta - MMC RTV SLO

Diego Maradona in Cristiano Ronaldo, ki sta med najboljšimi nogometaši vseh časov, sta bila za svoje uspehe počaščena s kipoma, ki pa sta na družbenih omrežjih požela salve smeha.

Pisali smo že, kako je Portugalec dobil svoj kip na letališču v Funchalu na otoku Madeira, kip, ki nima veliko skupnega s Cristianovo podobo, pa so na družbenih omrežjih med drugim primerjali z zlobno lutko Chucky, ki oživi v filmski franšizi Otroška igra.

Kip argentinske nogometne legende pa so primerjali s pevko Susan Boyle in nogometnim trenerjem Royem Hodgsonom. "Maradona je na njem videti kot stara mama," so se ob fotografijah kipa, ki so obkrožile svet, še norčevali zaradi neposrečenega kiparjevega dela.

Tri in pol metra visok bronasti kip predstavlja slavnega nogometaša, ki ima v rokah pokal za osvojeno svetovno prvenstvo leta 1986. Na ponedeljkovem odprtju je bil navzoč tudi sam nogometaš. Indijo je obiskal zaradi dobrodelne prireditve, s katero so pomagali organizaciji, ki pomaga rakavim bolnikom.

"Hvaležen sem tistim, ki so zaslužni, da imam v Kalkuti kip. Hvala za spoštovanje, to zelo cenim," je ob odkritju kipa dejal nekdanji nogometaš, ki pa svojega videza ni komentiral. Maradona je na drugem obisku v Indiji, njegova dobrodelna "turneja" pa traja tri dni. Fotografije iz Indije si lahko pogledate spodaj.

