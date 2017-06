Foto: Rekordni sprehod s kosilnico – na bradi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Podvig zahteva neprestano zbranost. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

71,53 m gre v Guinnessovo knjigo rekordov

23. junij 2017 ob 20:52

New York - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Newyorčan Ashrita Furman je za več kot 50 metrov izboljšal svetovni rekord v nošenju električne kosilnice na bradi. Prejšnji rekord, ki je bil prav tako v njegovi lasti, je znašal 20 metrov.

Novi stari Guinnessov rekorder se je tokrat ustavil pri 71,53 metra in tako z lahkoto presegel prejšnjo rekordno dolžino.

Čeprav se ob pogledu na Furmana zdi, da to počne z lahkoto, sam pravi, da sta pri tem potrebna neprestana koncentracija in boj proti številnim dejavnikom. Po prestanem podvigu je povedal še, da je izredno vesel in da je tokrat glavno težavo predstavljal veter, ki je kosilnico nekajkrat skoraj spravil iz ravnotežja.

V priloženih fotografijah si lahko podvig ogledate tudi sami.

