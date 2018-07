Foto: Spice Girls znova osvajajo svet - za zdaj le prek razstave

Oboževalec skupine konjiček spremenil v posel

29. julij 2018 ob 11:56

London - MMC RTV SLO

Če se boste mudili v Londonu, si lahko v tamkajšnjem središču Bussines Design Centre ogledate obsežno spominsko razstavo v čast eni najbolj ikoničnih dekliških glasbenih skupin v zgodovini – Spice Girls.

Za razstavo stoji superoboževalec, 37-letni Alan Smith-Allison. Škot je pred leti začel zbirati kose, ki so kakor koli povezani s peterico, nastala pa je zavidanja vredna kolekcija.

"Kose sem začel zbirati pri 15, približno takrat, ko je izšla njihova prva pesem. Od takrat sem kupil okoli 300 kostumov, čevljev in dodatkov, ki so jih nosila dekleta, ter 7.000 drugih izdelkov," je ob odprtju razstave povedal Smith-Allison.

Konjiček je zdaj spremenil v posel, saj je svojo kolekcijo postavil na ogled javnosti. Z razstavo je zaslužil že več kot 100.000 evrov. Razstavo si lahko v Londonu ogledate do 20. avgusta, nato pa se seli v Manchester. Smith-Allison pa želi z razstavo gostovati po vsem svetu.

Alexandra Maughan, kustosinja razstave, je prepričana o svetovnem uspehu razstave: "Dekleta so tako različna med seboj, tako da se lahko vse poistovetijo z njimi."

Na razstavi si lahko oboževalci ogledajo tudi film iz leta 1997 Spice World.

Se Spice Girls res vračajo?

Smith-Allison je le enkrat obiskal koncert dekliške skupine, morebiti pa bo to lahko kmalu spet ponovil. Februarja letos so se namreč pojavile govorice o ponovni združitvi, potem ko so članice skupine objavile fotografijo skupnega srečanja z nekdanjim menedžerjem skupine Simonom Fullerjem in ob njej zapisale, da obstaja ogromno priložnosti, ki lahko znova združijo zasedbo Spice Girls. "Hkrati pa se želimo še naprej posvečati okrepitvi moči žensk in to prenesti na prihodnje generacije."

Nato je ena izmed članic skupine, Mel B, zatrdila, da se Spice Girls letos zagotovo vračajo, a da je zaradi ene izmed članic postopek združitve dolgotrajen. Mel B je povedala, da je vseh pet članic podpisalo novo pogodbo s Fullerjem.

Skupino Spice Girls, ki je bila na vrhuncu v 90. letih, so sestavljale Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) in Geri Halliwell (Ginger Spice).

D. S.