Foto: Trump pred zahvalnim dnem pomilostil dva purana

Predsednik bo z družino praznoval na Floridi

21. november 2018 ob 10:17,

zadnji poseg: 21. november 2018 ob 10:34

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je držal praznične tradicije in je pred zahvalnim dnevom slovesno pomilostil dva purana, imenovana Grah in Korenček.

Srečneža se bosta tako izognila usodi 46 milijonov sotrpinov, ki bodo v sredo končali na praznični mizi z nadevom ali brez. Grah in Korenček bosta dočakala naravno smrt na farmi v Virginiji, kar je posledica varčevalnih ukrepov, saj so pred leti pomiloščene purane vozili v prvih razredih potniških letal vse do Disneylanda v Kaliforniji. Oba so vzredili na farmi v Južni Dakoti, pomilostitvi pa je na Rožnem vrtu Bele hiše prisostvovala tudi prva dama ZDA Melania Trump.

Zabavno tradicijo pomiloščanja puranov naj bi začel ameriški predsednik Harry Truman, pozneje je za nekaj let zamrla, potem životarila brez ceremonij in načrta, oživil pa jo je George Bush starejši leta 1989, ko je jeznim zagovornikom pravic živali zagotovil, da je podarjeni puran pomiloščen.

Del zahvalnega dne tudi kaos na cestah

Trump se je z Melanio in njunim 12-letnim sinom Barronom odpravil na praznovanje zahvalnega dneva v Mar-a-Lago na Florido, v nasprotju z milijoni sodržavljanov pa je njihova pot s predsedniškim letalom – na njem sta se trojici pridružili še Trumpovi hčeri Tiffany in Ivanka – najverjetneje minila brez glavobola. Ta utegne priti šele v petek, skupaj z zgago zaradi preobilno obloženih miz.

Ameriška avtomobilistična zveza (AAA) predvideva, da se bo za letošnji praznik podalo na pot k svojim družinam ali kam drugam 54,3 milijona ljudi, kar je 4,8 odstotka več kot lani. Gospodarstvu gre dobro, denar imajo in bencin je poceni.

Kar 48,5 milijona se jih na pot odpravlja po cestah, 4,27 milijona letalskih potnikov intenzivno moli za lepo vreme, da ne obtičijo na letališčih, le okrog 1,5 milijona pa jih gre na pot z vlakom.

Američani praznujejo zahvalni dan v spomin na legendo o praznični pojedini nezakonitih priseljencev iz Evrope, ki so si ustvarili kolonijo Plymouth. Domorodni Indijanci naj bi jim pomagali preživeti z delitvijo jesenskih pridelkov, v zahvalo pa so pozneje dobili genocid in iztrebljanje.

Zabava za milijone: parada blagovnice Macy's

Zahvalni dan je podobno kot božič družinski praznik, ki ga zaznamujejo velike razprodaje – razvpiti "črni petek", ki sledi prazničnemu četrtku, se je zadnja leta uveljavil tudi pri nas – in parade ter seveda pojedine s purani, sladkim krompirjem in brusnično omako.

Največjo parado bo tudi letos priredila newyorška veletrgovina Macy's, ki sprevod balonov in cestnih splavov oziroma odrov za zahvalni dan prireja že od leta 1924. Potrjenih ima okrog 4.000 udeležencev in, kot trdijo organizatorji, si jo bo ob poti od Centralnega parka navzdol do 34. ulice ogledalo okoli 3,5 milijona ljudi.

Parado, ki je danes takšna ameriška značilnost, kot je ognjemet za 4. julij ali finale nogometne lige NFL Superbowl, naj bi si po svetu po televiziji vsako leto ogledalo okoli 50 milijonov ljudi.

A. K.