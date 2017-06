Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zelena, modra, rdeča, oranžna in rumena so obarvale Bežigrad. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Več tisoč tekačev odelo Ljubljano v barve

Zabava ob koncu šolskega leta

24. junij 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi z vseh koncev Slovenije so Ljubljano odeli v barve, pri tem pa so pretekli še petkilometrsko krožno traso.

V Ljubljani je že tretje leto zapored po vzoru svetovnih prestolnic potekal tek barv. Tekači, ki so štartali na Kardeljevi ploščadi, so morali preteči pet kilometrov, pri tem pa je bil rezultat drugotnega pomena, saj so se udeleženci med tekom osredotočili na zabavo s posipanjem barv.

Navdih za tek barv so našli v Indiji, kjer se ob večdnevnem festivalu Holi po indijskih mestih posipajo z barvnim prahom.

Zvečer je množica uživala na koncertu, na katerem so nastopili Lil Jon, DJ Juicy M, Vanillaz, Kosta Radman, Zoderling, Tommy Walker, Get physical ...

D. S.