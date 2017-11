George Bush starejši na vrhu lestvice najdlje živečih predsednikov ZDA

ZDA je vodil med letoma 1989 in 1993

27. november 2017 ob 16:21

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši je pretekli konec tedna postavil poseben mejnik – dosegel je najvišjo starost med vsemi nekdanjimi predsedniki ZDA.

Upokojeni ameriški politik George Bush starejši je v soboto dopolnil 93 let in 166 dni, s čimer se je zapisal v zgodovino kot najstarejši nekdanji predsednik ZDA. Do zdaj si je rekord lastil 38. ameriški predsednik Gerald Ford, ki je umrl leta 2006, ko je bil star 93 let in 165 dni.

Na tretjem mestu najdlje živečih nekdanjih predsednikov ZDA je Ronald Reagan, ki je umrl leta 2004 v starosti 93 let in 120 dni, sledi pa mu Jimmy Carter, ki je le 111 dni mlajši od trenutnega rekorderja. Med najdlje živečo peterico nekdanjih ameriških predsednikov je tudi John Adams, ki je predsedniško funkcijo od prvega predsednika Georgea Washingtona prevzel daljnega leta 1797, umrl pa je leta 1826, ko je bil star 90 let in 247 dni.

Bush starejši, ki je kot 41. predsednik ZDA naloge opravljal med letoma 1989 in 1993, je bil do nedavnega še zelo živahen in je za 90. rojstni dan s padalom skočil z letala. Letos je sicer imel nekaj težav z zdravjem, zaradi pljučnice in kroničnega bronhitisa pa je bil tudi dvakrat hospitaliziran.

Poleg Carterja in Busha starejšega skupino še živečih nekdanjih ameriških predsednikov sestavljajo še Bill Clinton, George Bush mlajši in Barack Obama.

U.S. Presidents by longevity, as of today:

— @GeorgeHWBush: 93 years, 166 days

— Gerald Ford: 93 years, 165 days

— Ronald Reagan: 93 years, 120 days

— Jimmy Carter: 93 years, 55 days

— John Adams: 90 years, 247 days

— Herbert Hoover: 90 years, 71 days — Gabe Fleisher (@WakeUp2Politics) November 25, 2017

M. Z.