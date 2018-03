Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 13 glasov Ocenite to novico! Predsednik Macron je razjezil francoske zdravnike in ministrico. Foto: Reuters Francija je v letu 2016 pridelala 48 milijonov hektolitrov vina. Foto: Reuters Sorodne novice Francija priznala premoč Italiji, največji proizvajalki vina na svetu Dodaj v

Jezni zdravniki proti Macronu: "Z vidika jeter - vino je alkohol!"

Odprto pismo strokovnjakov

6. marec 2018 ob 19:05

Pariz - MMC RTV SLO

Ugledni francoski zdravniki so zaradi izjave predsednika Emmanuela Macrona, da dvakrat na dan pije vino, skočili na noge in pozvali k strožji zakonodaji glede alkoholnih pijač.

Pred kratkim se je prvi mož Francije udeležil mednarodnega kmetijskega sejma v Parizu, kjer je med pokušnjo vina, ki ga vidi kot francoski kulturni emblem, zbranim dejal, da ga sam pije tako pri kosilu kot pri večerji.

Zdravstvena ministrica Agnès Buzyn je obtožila vinsko industrijo v državi dvojnih meril, ko svoje pridelke oglašuje kot pridelke z manjšo vsebnostjo alkohola in zatrjuje, da je zmerno uživanje zdravju celo koristno.

"Vinska industrija trdi, da se vino razlikuje od drugih vrst alkohola. V merilu javnega zdravja je popolnoma enako, če piješ vino ali pivo, vodko, viski – nobene razlike ni," je opozorila.

Vino krivo za več kot polovico pijanosti

Z odprtim pismom, ki so ga poslali časopisu Le Figaro, so jo zdaj podprli tudi ugledni francoski zdravniki in strokovnjaki. "Z vidika jeter, vino je alkohol!" so opozorili ob zahtevi po oblikovanju nacionalne strategije na to temo.

Zapisali so, da sicer tudi sami "tako kot večina Francozov pijejo vino za užitek", vendar pa je "treba ob tem spomniti, da je vino krivo za kar 60 odstotkov vinjenosti, zato je nevarno". Poudarili so, da vina nočejo demonizirati, toda "kar je pomembno v merilih toksičnosti, je količina vinjenosti".

Epidemiologinja in specialistka za rakava obolenja Catherine Hill, ki je ena od podpisnikov pisma, je ob tem dejala, da je vino krivo kar za od 29.000 od 49.000 smrti, povezanih z alkoholom, vendar pa da vinski lobiji načrtno prikazujejo veliko manjši vpliv na javno zdravje.

Tudi predsednika Macrona so obtožili, da ogroža zdravje Francozov, ko jih spodbuja k pitju vina. Zaradi obtožbe, da ne zna naroda zaščititi pred boleznimi, povezanimi s čezmernim uživanjem alkohola, bi se lahko znašel tudi pred sodiščem, so opozorili.

Letno pridelanih na milijone hektolitrov

Pridelava vina v Franciji je v zadnjem obdobju sicer dosegla vrhunec v letih 2006 in 2007, ko so pridelali kar 53 milijonov hektolitrov vina, leta 2016 pa se je spustila za malenkost pod 48 milijonov hektolitrov.

