Kim Džong Un znova presenetil: obiskal koncert k-pop zvezdnikov

Po koncertu se je rokoval z zvezdniki

2. april 2018 ob 13:46

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Po nepričakovanem obisku Pekinga in dogovoru, da se bo konec meseca v Južni Koreji sestal s tamkajšnjim predsednikom, se je Kim Džong Un kot prvi severnokorejski predsednik udeležil koncerta južnokorejskih popglasbenikov.

Prvega koncerta južnokorejskih popzvezdnikov v Pjongčangu po več kot desetletju se je udeležil skupaj z ženo. Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA je bil severnokorejski voditelj nad koncertom globoko ganjen. Kim, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prvi severnokorejski voditelj, ki se je udeležil koncerta kakih južnokorejskih umetnikov, se je z zvezdniki rokoval in se jim zahvalil. "Dejal je, da je globoko ganjen nad aplavzom Severnih Korejcev na koncertu," je poročal KCNA.

Izrazil je še zadovoljstvo, da mu je uspelo priti na koncert Pomlad prihaja "kljub natrpanemu političnemu programu na začetku aprila", za prireditev pa je dejal, da je prinesla "pomlad miru".

120-članska delegacija zvezdnikov iz Južne Koreje je v severnokorejsko prestolnico prispela v soboto, v torek pa bodo imeli še en koncert skupaj s severnokorejskimi umetniki na stadionu.

V novem koraku v zbliževanju med državama na Korejskem polotoku med drugim sodelujejo priljubljeni pevec Cho Yong Pil, pevka Seohyun in dekliška skupina Red Velvet. Gre za izvajalce v Aziji zelo priljubljenega k-popa. To je zvrst popularne glasbe, ki izvira iz Južne Koreje in vključuje celo vrsto avdiovizualnih elementov. Na obisku v Pjongjangu jih spremljajo še južnokorejski vladni predstavniki na čelu z ministrom za kulturo in šport Do Jong-hwanom in novinarji.

Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA je bila nedeljska prireditev prvi koncert južnokorejskih popzvezdnikov v do zdaj izolirani Severni Koreji po 13 letih. Gre za še dodatno otoplitev v odnosih med Korejama, ki so se začeli znova vzpostavljati na zimskih olimpijskih igrah februarja v Pjongčangu v Južni Koreji, kjer so sodelovali tudi severnokorejski športniki.

