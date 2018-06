Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! 69-letnik poudarja, da obožuje nemški nogomet, saj se mu igra Nemcev zdi čudovita. Foto: Reuters Sorodne novice Nova Zelandija glasuje o zastavi - srebrna praprot ali "Union Jack"? Dodaj v

Kmet prodal zemljišče, da je lahko sešil ogromno nemško zastavo

Obožuje nemški nogomet

6. junij 2018 ob 21:38

Daka - MMC RTV SLO

Kmet iz Bangladeša je svojo podporo nemški reprezentanci na prihajajočem svetovnem prvenstvu v nogometu izkazal na malenkost nenavaden način – z ogromno doma sešito zastavo.

Zastava je dolga kar 5,5 kilometra, 69-letni Amjad Hosain pa pravi, da se je njegova ljubezen do evropske države začela, ko je za zdravljenje žolčnih kamnov uporabil nemška homeopatska zdravila.

Izdelovati jo je začel dve leti po tem, in sicer leta 2006, ko je Nemčija gostila svetovno nogometno prvenstvo. Njena izdelava pa še zdaleč ni potekala kot po maslu, saj je moral celo prodati nekaj zemlje, da je lahko kupil dovolj črnega, rdečega in zlatega blaga.

Kot poroča BBC, so ogromno zastavo razkrili v šoli v njegovem domačem mestu Magura, ki je sicer približno 100 kilometrov zahodno od bangladeške prestolnice.

Načrtuje, da bo zastavo razstavil na tamkajšnjem stadionu, če se bo njegova najljubša država na prihajajočem prvenstvu dobro izkazala. "Obožujem nemški nogomet. Njihova igra je res čudovita," je še dodal.

To sicer ni prvič, da je Hosain z zastavo prišel v medije. Med zadnjim svetovnim prvenstvom leta 2014 – ko je bila zastava dolga "zgolj" 3,5 kilometra – mu je nemško veleposlaništvo v Bangladešu podelilo dosmrtno članstvo v klubu oboževalcev nemške nogometne reprezentance, poleg tega pa so mu podarili še reprezentančno majico in poseben certifikat.

P. B.