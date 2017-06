Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sunek vetra je irskega vremenarja ujel povsem nepripravljenega. Foto: Youtube/Deric Hartigan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ko jo muhasto irsko vreme zagode v živo - vremenar poletel skupaj z dežnikom

Posnetek je nemudoma postal uspešnica

24. junij 2017 ob 21:47

Dublin - MMC RTV SLO

Petkov jutranji program je gledalce televizije TV3 Ireland nasmejal do solz, saj je vremenarja (in njegov veliki rumeni dežnik) med javljanjem v živo presenetil močan sunek vetra.

Sprva je vse potekalo kot običajno - po prvih dnevnih novicah v jutranji kontaktni oddaji je na vrsto prišla vremenska napoved in v kadru se je prikazal Deric Hartigan, ki je Ircem povedal, da je petkovo jutro deževno in vetrovno ter da bo tak tudi konec tedna, nato pa je njegov stavek nenadoma presekal vzklik.

V njegov dežnik se je namreč uprl veter, sunek pa je bil tako močan, da je tega skupaj z Dericom potegnilo iz kadra in gledalci so lahko videli le še prazen park za njegovim hrbtom.

Izmaličeni dežnik in vsesplošni smeh

Čez nekaj sekund je kamera pokazala studio, v katerem sta se glasno krohotala voditelja, nato pa se je na zaslone spet vrnil Deric, prav tako nasmejan do ušes - in na srečo nepoškodovan.

Precej slabše jo je odnesel njegov rumeni dežnik, ki ga je, povsem zmečkanega, vremenar neuspešno skušal poravnati, kar je voditelja znova nasmejalo. "Dobrodošli v petku," je zacvilila voditeljica.

Deric je svoj smisel za humor nato odnesel še na družbena omrežja, kjer se veselo šali na svoj račun. Posnetek incidenta je naložil tudi na lastni Youtubov kanal ter na Instagram, kjer je zapisal, da si ga je mati narava tokrat pač pošteno privoščila, na Twitterju pa se je pošalil, da je bil to vrhunec njegove kariere in dodal: "Ko gre narobe, gre narobe! Dobrodošli v poletje 2017!"

T. H.