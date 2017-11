"Mick, dolžan sem ti pivo!" Deskar se je napada morskega psa ubranil z udarcem.

Odnesel jo je le z manjšo rano

14. november 2017 ob 22:13

Sydney - MMC RTV SLO

Britanski zdravnik, ki ga je ob avstralski obali napadel morski pes, se zahvaljuje slovitemu deskarju Micku Fanningu, ki se je leta 2015 uspešno ubranil podobnega napada.

Pred dvema letoma in pol smo poročali, da je na tekmovanju svetovne lige v deskanju na vodi v Južni Afriki morski pes napadel trikratnega svetovnega prvaka Micka Fanninga.

34-letni Avstralec se je pripravljal, da bo začel svoj finalni nastop, ko je morski pes zagrizel v njegovo desko. Brcal je in kričal, v smrtnem strahu pa zloglasnega plenilca tudi udaril, nato pa je ta odplaval.

Dogodek so posnele tudi televizijske kamere in zgodba je zaokrožila po svetu. Slišal jo je tudi Britanec Charlie Fry, ki pa takrat ni niti slutil, kako prav mu bo nekoč prišla.

Udaril je nazaj

25-letnik je pred kratkim skupaj s prijatelji pripotoval v Avstralijo, v ponedeljek so deskali na plaži Avoca v zvezni državi Novi Južni Wales, ko je Fry, ki je bil okoli 40 metrov oddaljen od obale, nenadoma začutil udarec v ramo.

"Mislil sem, da je eden od mojih prijateljev, ki se šali. Potem pa sem se obrnil in zagledal morskega psa, ki se je pognal iz vode in razprl svoje čeljusti," je za Nine Network opisal svojo strašljivo izkušnjo.

"V tistem trenutku sem si dejal - samo naredi to, kar je naredil Mick. Zato sem ga udaril, z levo roko kar po nosu. Uspelo mi je splezati nazaj na desko, na srečo je prišel val in me ponesel, poskušal sem se kar najhiteje spraviti stran. Bilo je zelo hektično," je pripovedoval.

Uspelo mu je priti na obalo, prijatelji so ga nemudoma spravili v bolnišnico, kjer pa so ugotovili, da jo je uspel odnesti zgolj z manjšo vbodno rano in praskami na rami.

"Mick, če to gledaš - dolžan sem ti pivo, najlepša ti hvala," se je Fry v eter zahvalil Avstralcu, ki katerem je dobil navdih za to, da se je napada morskega psa obranil z udarcem nazaj.

Avstralska obalna straža je sporočila, da je šlo najverjetneje za trimetrskega bronastega morskega psa, ki so ga nato iz helikopterja opazili v bližini kraja, kjer se je zgodil incident.

T. H.