Mis Turčije le za en dan - lento najlepše so ji odvzeli zaradi tvita

Kri žrtev je primerjala z menstrualnim ciklusom

23. september 2017 ob 17:42

Carigrad - MMC RTV SLO

Le 24 ur po tem, ko so Itir Esen okronali za mis Turčije, je najstnica zaradi neprimernega tvita ostala brez lente najlepše v svoji domovini.

Esenova je brez naslova ostala zaradi julijske objave na družbenem omrežju - v tvitu je komentirala lanski neuspeli poskus državnega udara v Turčiji, natančneje, kri žrtev v poskusu udara (ubitih je bilo 250 ljudi, ki so jih razglasili za mučenike) je primerjala s svojim menstrualnim ciklusom. "Zjutraj sem dobila menstruacijo, da bi zaznamovala dan mučenikov 15. julija. Ta dan proslavljam s krvavitvijo, ki predstavlja kri mučenikov."

Po mnenju organizatorjev je misica s tvitom užalila spomin prav na njih. Can Sandikicioglu iz organizacije Mis Turčije je povedala, da je tvit, ki ga je Esenova izbrisala, nesprejemljiv, ne morejo sprejeti, da jih predstavlja oseba, ki je kaj takega objavila, saj je njihov namen, da promovirajo Turčijo v čim boljši luči.

Esenova bi morala nastopiti na izboru za mis sveta, ki bo na Kitajskem. Zdaj bo tam nastopila prva spremljevalka Asli Sumen.

Esenova se je opravičila prek Instagrama, napisala je, da je niso pravilno razumeli, saj njena objava ni bila politično motivirana.

Puč zatrt v nekaj urah

V noči s 15. na 16. julij 2016 so ljudje v turški vojski, nezadovoljni s 15-letnim vladanjem Erdogana, poskušali prevzeti oblast. Pučisti so zaprli mostove v Carigradu, bombardirali parlament v Ankari in na ulice poslali tanke. Poskus puča je bil v nekaj urah zatrt, a je pustil daljnosežne posledice na turški družbi in politiki. V državi so izvedli največjo čistko v zgodovini države, v okviru katere so aretirali več kot 50.000 ljudi, več kot 100.000 jih je ostalo brez službe.

D. S.