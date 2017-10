Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Pobuda za organiziranje festivala Statement je prišla, potem ko so zaradi prijav posilstev in spolnih napadov odpovedali največji švedski festival Bråvalla. Foto: Pixabay Dodaj v

Na Švedskem bo potekal glasbeni festival, na katerega moški ne bodo imeli vstopa

Odgovor na spolno nadlegovanje

8. oktober 2017 ob 09:34

Stockholm - MMC RTV SLO

Predlog švedske komičarke Emme Knyckare, da bi organizirali glasbeni festival, namenjen zgolj ženskam, je padel na plodna tla, saj bo konec poletja 2018 na Švedskem potekal festival, na katerega moški ne bodo imeli vstopa.

Komičarka Emma Knyckare je opozorila, da je na Švedskem vse več glasbenih festivalov, na katerih glasbo zasenčijo obtožbe o posilstvih in spolnem nadlegovanju. Zato je predlagala, da se organizira festival, namenjen zgolj ženskam. Njeno pobudo je na platformi za množično financiranje Kickstarter podprlo več kot 3.000 ljudi, ki je za organizacijo festivala namenilo že več kot 50.000 evrov. Z zbranim denarjem nameravajo delno pokriti stroške organizacije in plačati nastopajoče.

"Na glasbenih festivalih bi se vsi morali počutiti varno. To zveni popolnoma logično, kajne? Vendar nam glasbeni festivali po vsem svetu leto za letom dokazujejo nasprotno. Festival Statement bi rad to spremenil, zato bo poleti 2018 organiziral najboljši glasbeni festival - festival brez moških. Pomagajte nam ustvariti festival, na katerem se udeležencem ne bo treba bati za lastno varnost," so na Kickstarterju zapisali organizatorji festivala.

Odpovedali največji festival na Švedskem

Pobuda za organiziranje festivala je prišla, potem ko so organizatorji festivala Bråvalla sporočili, da naslednje leto festivala ne bo, ker so letošnji festival zasenčile štiri prijave posilstva in 23 prijav spolnih napadov. Bråvalla, največji švedski glasbeni festival, je vsako leto potekal od 28. junija do 1. julija.

"Nekateri moški se očitno ne znajo obnašati, zato moramo odpovedati festival Bråvalla 2018," so ob odpovedi festivala sporočili organizatorji.

Dogajanje na festivalu je obsodil tudi švedski premier Stefan Lofve in obljubil, da bodo varnost na festivalih povečali.

Prijave posilstev in spolnega nadlegovanja pa niso zaznamovale zgolj letošnjega festivala, ampak tudi lanskega. Po festivalu je skupina Mumford and Sons zapisala, da na festivalu ne nameravajo več nastopiti, "dokler ne dobijo zagotovila organizatorjev in policije, da so obiskovalci zaščiteni."

