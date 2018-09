Najstarejši zakonski par na svetu – skupaj štejeta skoraj 209 let

4. september 2018 ob 18:32

Takamacu - MMC RTV SLO, Reuters

Japonska je znana po tem, da sodi v vrh držav, katerih prebivalci v povprečju živijo najdlje, poleg tega pa ima največji delež prebivalcev, starejših od 100 let. Od zdaj naprej se lahko pohvali tudi z najstarejšim poročenim parom na svetu.

Glede na statistične podatke niti ne preseneča, da najstarejša zakonca prihajata ravno iz dežele vzhajajočega sonca. Japonca Masao in Mijako Macumoto sta 25. julija, ko sta prejela certifikat Guinnessove knjige rekordov, skupaj štela 208 let in 259 dni. Če bo vse po sreči, bo par, ki se je poročil oktobra leta 1937, torej kmalu presegel skupno starost 209 let.

"Tako sem srečna, da mi gre kar na jok," je za Reuters povedala 100-letna Mijako, medtem ko je obkrožena z družinskimi člani v rokah držala certifikat Guinnessove knjige rekordov, ki ju skupaj z možem, 108-letnim Masaom, tudi uradno priznava kot najstarejši poročeni par na planetu. "Za to se lahko zahvalimo predvsem mojemu potrpljenju," je smeje pojasnila recept za dolg in srečen zakon.

Par, ki že več let živi v domu za upokojence, se je poročil še pred drugo svetovno vojno, v zakonu pa sta se jima hitro rodili prvi dve hčeri. Masao je bil nato vpoklican v vojsko, Mijako pa je ta čas preživela pri sorodnikih. Ko se je Masao srečno vrnil domov, sta v letih po vojni svojo družino povečala še za tri hčere. Danes sta obkrožena z zelo številčno družino – pred enim mesecem sta dobila že petindvajsetega pravnuka.

"Vstopila sta v zadnje poglavje njunega življenja. Prejetje tega priznanja jima pomeni zelo veliko. Zelo si želim, da bi nadaljevala svoji mirni življenji," je povedala njuna najmlajša hči, 66-letna Hiromi.

Rekord za najvišjo skupno starost zakoncev v zgodovini sicer še vedno drži Norveški par – Karl in Gurdren Dolven sta leta 2004 dosegla skupno starost 210 let in 64 dni.

M. Z.