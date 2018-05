Novost na Facebooku – prihaja aplikacija za iskanje partnerjev

Facebook ima kar 200 milijonov samskih uporabnikov

2. maj 2018 ob 17:10

San Jose - MMC RTV SLO, STA

Mark Zuckerberg je napovedal, da bo v okviru družbenega omrežja Facebook kmalu zaživela aplikacija za zmenke, ki bo samskim uporabnikom pomagala pri isaknju potencialnih partnerjev.

Kot je na konferenci F8 v San Joseju poudaril prvi mož Facebooka, so se v podjetju pri oblikovanju nove aplikacije osredotočili na to, da bodo uporabnikom pomagali pri iskanju dolgoročnih zvez, ne le priložnostnih zmenkov za eno noč, ki so značilni za Tinder in večino ostalih aplikacij za iskanje partnerjev.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bodo lahko uporabniki v sklopu nove storitve ustvarili ločen profil, ki njihovi mreži prijateljev na Facebooku ne bo viden, jim bo pa družbena platforma pri iskanju partnerja pomagala s predlogi, ki bodo temeljili na skupnih točkah in znancih.

Zuckerberg je izpostavil, da se zgodba enega od treh poročenih parov v ZDA začne na spletu, med Facebookovimi uporabniki pa je okoli 200 milijonov takšnih, ki so na svojem profilu zapisali, da so samski. Aplikacija bo brezplačna, pri njenem oblikovanju pa je bilo po Zuckerbergovih besedah veliko pozornosti namenjene za zagotavljanje zasebnosti in varnosti uporabnikov.

Grožnja aplikacijam za zmenke

Facebook je že nekaj tednov tarča številnih kritik zaradi razkritja informacij, da je britansko podjetje Cambridge Analytica zlorabilo podatke do 87 milijonov njegovih uporabnikov za prirejanje osebnih sporočil v politične namene. Tako naj bi vplivali na kampanjo o izstopu Velike Britanije iz EU kot na izid ameriških volitev leta 2016.

Facebookova napoved o vzpostavitvi aplikacije za zmenke je v torek povzročila strmoglavljenje delnic družbe Match Group, ki ima v lasti aplikacije za zmenke Tinder, Match.com in OkCupid. V trgovalnem dnevu je njihova vrednost padla za 22 odstotkov.

M. Z.