Novozelandska premierka se po mesecu dni porodniške vrača na posel

Jacinda Ardern junija rodila prvorojenko

31. julij 2018 ob 08:17

Auckland - MMC RTV SLO

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je sporočila, da se bo čez kak teden vrnila na delo s porodniškega dopusta. Prvorojenko je rodila 21. junija.

38-letna Ardernova je šele druga svetovna voditeljica, ki je rodila med mandatom. Porodniški dopust je začela 17. junija, štiri dni pred porodom.

Ardernova se med porodniško odsotnostjo ni kaj dosti javno oglašala, vodenje države pa je začasno prepustila svojemu namestniku Winstonu Petersu.

Zdaj je premierka prek aplikacije Facebook Live s hčerkico Neve v naročju sporočila, da se vrača in da gre družini super. Ni pa dela v tem mesecu povsem odložila – še vedno prebira vso dnevno dokumentacijo, le do to počne med zibanjem hčerke.

"Sem večopravilna, kot prav vsak starš, kar sem jih kdaj spoznala, tako da vsem velik poklon," je dejala Ardernova v videu.

Kot je še dodala, se bo svoj prvi teden po vrnitvi na delovnem mestu osredotočila na teme, ki so ji še posebej blizu, kot je duševno zdravje, okolje in trgovina.

Na koncu posnetka se je premierka še zahvalila svoji in moževi mami, ki sta zadnje tedne pomagali novopečenima staršema.

Težko jo pričakujejo nazaj

Novozelandci so se na premierkino napoved vrnitve odzvali z navdušenjem in mnogi pravijo, da se že veselijo, da bo posle znova vodila priljubljena Ardernova.

"Obožujem večopravilnost," ji je sporočila ena od podpornic na Facebooku. "Zibaj in vodi državo hkrati. Pokaži svetu, da so ženske lahko mame in voditeljice istočasno!"

"Lepo te bo spet imeti nazaj," pa ji sporoča druga. "Jasno, da se boš počutila malce zaskrbljeno, ker boš puščala doma svojo majceno punčko, ampak prepričana sem, da bo s svojim očkom v zelo dobrih rokah."

Jacindo je pogrešalo tudi njeno osebje, ki ji je v aktovke uradnih papirjev in odločb, ki so ji jih dostavljali med dopustom, redno podtikalo mala darila in pozornosti.

Partner ostaja s hčerko

Da pričakuje, je Ardernova sporočila januarja. "Jaz bom premierka in mama, Clarke pa oče, ki bo ostal doma in skrbel za otroka," je takrat zapisala na Instagramu.

Povedala je tudi, da je svojega partnerja, Clarka Gayforda, oktobra lani po Facebooku seznanila s tem, da bo postal oče, medtem ko je sodelovala na koalicijskih pogajanjih. Da je noseča, je namreč izvedela dva tedna prej, preden je 26. oktobra prisegla kot premierka.

