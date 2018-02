Odpeta obleka nočna mora za drsalko

Nevšečnost za francoski par

19. februar 2018 ob 18:16

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Francoski umetnostni drsalki Gabrielli Papadakis se je med nastopom na olimpijskih igrah v Pjongčangu odpela obleka, zaradi česar je gledalcem pred televizijskimi zasloni pokazala dojko.

Neljubi pripetljaj se je zgodil, ko se je Papadakisova prezgodaj nagnila nazaj, partner Guillaume Cizeron pa ji je pomotoma odpel zgornji del obleke, ki ji je zlezla z rame in razkrila levo dojko. Drsalka se je trudila zakriti svoje prsi, paru pa je kljub težavam uspelo končati nastop.

Posnetek so potem predvajali na velikih zaslonih v ledeni dvorani, zaradi česar je 22-letnica led zapustila v solzah. "Bilo je precej moteče, moja najhujša nočna mora na olimpijskih igrah," je dejala Francozinja, ko si je obrisala solze. "Takoj sem to začutila in molila," je povedala.

"Rekla sem si 'moraš nadaljevati' in to sva tudi naredila in morava biti ponosna nase, saj sva izvedla odličen nastop glede na to, kaj se je zgodilo," je še dodala in poudarila, da je zelo neprijetno, če točke izgubiš zaradi težav z dresom. "To ni nekaj, na kar se pripravljamo med treningi."

Papadakisova in Cizeron sta veljala za favorita za zlato medaljo in kljub težavam sta pred torkovim nastopom v prostem programu na drugem mestu za kanadskim parom, ki ga sestavljata Tessa Virtue in Scott Moir. Olimpijska prvaka iz Vancouvra Virtue in Moir sta zbrala 83,67 točke in imata 1,74 točke prednosti pred Francozoma.

P. B.