"Poklon največji ameriški pevki vseh časov" – z dražbo

Na prodaj obleke Arethe Franklin

11. september 2018 ob 16:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Med drugim bo na dražbo dana bela svilena obleka z zlatim okrasom, ki jo je pevka leta 1997 nosila na inavguraciji ameriškega predsednika Billa Clintona. Ponudili bodo tudi z bleščicami obšito obleko z živordečo jopico modnega oblikovalca Arnolda Scaasija, ki jo je nosila na koncertu leta 1991 v newyorškem Radio City Music Hallu. Obleka je ocenjena na 3.000 dolarjev.

Svetovna glasbena ikona je umrla 16. avgusta na svojem domu v Detroitu za posledicami raka na trebušni slinavki. Stara je bila 76 let. V več desetletij dolgi karieri je nanizala številne uspešnice, med njimi Respect in (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Dobitnica 18 nagrad grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke, je bila ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov in leta 1987 kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.

Kot so sporočili, bo dražba 10. novembra v New Yorku.