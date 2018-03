Prepoved selfijev na rdeči preprogi festivala v Cannesu

Praksa, ki škodi kakovosti festivala

24. marec 2018 ob 13:33

Cannes - MMC RTV SLO, STA

Selfiji poleg zabave za obiskovalce pomenijo tudi motnjo za organizatorje velikih filmskih festivalov, zato bodo na rdečih preprogah v Cannesu letos prepovedani.

Vodstvo filmskega festivala v Cannesu je sporočilo, da prepoveduje uporabo selfijev na rdeči preprogi, ker naj bi ti povzročali "neželeno motnjo" pred filmskimi premierami. Direktor Thierry Fremaux je prakso selfijev na prestižnem filmskem festivalu skušal prekiniti že leta 2015, tokrat pa ne namerava popustiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP

"Selfiji bodo prepovedani za gledalce na rdeči preprogi," je Fremaux povedal za revijo Film Francais. "Trivialnost in upočasnitev, ki ju je povzročila praksa selfijev, škodita kakovosti vzpenjanja po stopnicah in s tem celotnemu festivalu," je pojasnil Fremaux.

Ob tem še ni jasno, ali bo prepoved veljala tudi za ustvarjalce filmov, ki bodo prikazani na festivalu. Takšna prepoved bi namreč lahko zmotila tudi nekatere filmske zvezdnice in zvezdnike, ki so znani po tem, da se na rdečih preprogah radi fotografirajo in snemajo selfije. Ti so namreč v zadnjih letih postali ustaljen del vseh večjih prireditev iz sveta zabave.

Letošnji, 71. mednarodni filmski festival v letoviškem francoskem mestu se bo začel 8. maja in bo potekal do 19. maja. Najpomembnejše festivalske nagrade, zlate palme, ki so jih doslej v skladu s tradicijo podeljevali v nedeljo, bodo tokrat podelili dan prej, žiriji pa bo kot 12. ženska predsedovala avstralska igralka Cate Blanchett, dobitnica dveh oskarjev.

M. Z.