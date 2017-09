Prvi, ki je preplaval Kolorado pri Hooverjevem jezu: Pijani Britanec na fantovščini

Oblasti predrzneža oglobile s 330 dolarji

12. september 2017 ob 17:23

Las Vegas - MMC RTV SLO

Oblasti v Arizoni so oglobile Britanca, ki je pri Hooverjevem jezu preplaval reko Kolorado. 28-letni Aaron Hughes se je podviga lotil močno okajen, ko je bil s kolegi na fantovščini v Las Vegasu.

Hughes naj bi bil sploh prvi, ki mu je uspelo preživeti plavanje prek 221 metrov visoke konstrukcije na meji med Arizono in Nevado.

Kot so fantu kasneje povedali, ga ni potegnilo pod vodo in je nespametni podvig preživel izključno zato, ker v tistem času devet od desetih hidroelektričnih turbin ni bilo prižganih.

Hughesa, voznika viličarja iz Walesa, je policija aretirala takoj, ko je zlezel iz vode, ga vklenila v lisice in ga oglobila s 330 dolarji kazni. Valižan jim je dejal, da ni vedel, da je plavanje prepovedano, saj da ni nobenih znakov, ki bi na to opozarjali. Je pa priznal, da je bila njegova akcija "podkrepljena z alkoholom".

"Zunaj je bilo okoli 45 stopinj in bili smo na fantovščini v Vegasu. V Vegas greš, da se zabavaš, mar ne? Ob nas je bila Prekrokana noč (film Hangover, op. a.) videti krotka. Tam smo stali, pa sem pomislil, jebiga, plavat grem. Prišel sem do brega in sem si mislil, da to pa že lahko preplavam," je povedal za Daily Post.

Umrlo že 275 ljudi

Njegovi prijatelji, ki Hughesa zdaj označujejo za "legendo", so njegov podvig podprli. "Obrnil sem se k fantom, jim rekel, da grem, oni so to pospremili z vzkliki odobravanja, jaz pa sem šel plavat. In povem vam, razgled na jez od spodaj je preklemensko veličasten."

Valižan je potreboval pol ure, da je preplaval od arizonskega brega reke do nevadskega in nazaj - in to s športnimi copati na sebi. "Čeprav sem bil na polovici že povsem crknjen, sem vedel, da moram na drugo stran. Voda me je vlekla proti jezu - dejansko bi me lahko odneslo," je povedal.

V zadnjih desetih letih je pri Hooverjevem jezu življenje izgubilo 275 ljudi, do zdaj pa ni še nihče preživel plavanja čez Kolorado na tistem delu. Tudi Hughes skoraj zagotovo ne bi, če bi bile vklopljene vse turbine.

Kot je še za Daily Post dodal Hughes, so ga poklicali z Guinnessove knjige rekordov, a mu dejali, da bi potreboval nadzornika, ki bi bil priča podvigu. Hughes jim je po premisleku odvrnil, da "ni šanse", da bo šel nazaj v vodo.

Hooverjev jez, poimenovan po takratnem ameriškem predsedniku Herbertu Hooverju, so začeli graditi leta 1931 in ga odprli pet let kasneje. V tistem času je bil to eden največjih in najambicioznejših projektov Zahodnega sveta. Gradilo ga je več kot tisoč delavcev, okoli 100 pa jih je pri tem umrlo. Jez je visok 221,4 metra in dolg 379 metrov.

K. S.