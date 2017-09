Rekordno število piratskih ogledov sedme sezone Igre prestolov

Finančnih izgub še ni mogoče oceniti

11. september 2017 ob 19:05

Serija Igra prestolov, ki je preteklih pet let nizala neslavne uspehe največkrat prenesene serije s spleta, je doživela še en neslavni rekord: le zadnja sezona je bila prenesena s spleta več kot milijardkrat.

Nizanje rekordov se je začelo že s prvo epizodo sedme sezone, ko si jo je po zakoniti poti - ali na malih zaslonih ali po zakonitih pretočnih storitvah - ogledalo 16,1 milijona gledalcev, je poročala revija Variety. Za primerjavo: nezakonito je bila premierna epizoda pretočena več kot 187,4-milijonkrat.

Kot pa so sporočili z analitičnega podjetja MUSO, ki se ukvarja s podatki o piratskih ogledih, je serija v zadnjih mesecih dosegla 1,03 milijarde nezakonitih prenosov - v to številko so všteti prenosi posamičnih epizod in celotne sezone. Po poročanju revije Entertainment Weekly je bila zadnja epizoda, ki so jo predvajali 28. avgusta, najbolje gledana epizoda vseh časov. In ob tem navedli številko 16,5 milijona gledalcev (kar tudi velja za rekord televizijske hiše HBO, ki nadaljevanko predvaja). Nezakonito pa je bila zadnja epizoda pretočena 120-milijonkrat.

"Igra prestolov je postala ena izmed največjih svetovnih fenomenov v zabavni industriji. Dejavnosti na spletnih piratskih mrežah so brez primerjave," je zapisal izvršilni direktor MUSA Andy Chatterley. Hkrati so številke najboljši kazalnik težave, s katero se spopada Hollywood. Ni še znano, kakšno ekonomsko škodo ustvarjajo nezakoniti prenosi. Ocenjujejo pa, da gre za večmilijardne izgube.

