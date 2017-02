Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letos je bil v Viareggu najbolj na udaru nov ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Goran Rovan Izdelovalci tudi do 20 metrov visokih lutk opozarjajo tudi na druge svetovne probleme. Tudi na ograje, odnos do beguncev in druge. Foto: Goran Rovan Letos je bila na udaru tudi nenasitna evropska birokracija. Foto: Goran Rovan Seveda v sprevodi ne manjka niti plesa in glasbe. Foto: Goran Rovan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Satiriki na karnevalu v Viareggiu tudi nad Donalda Trumpa

Italijani pričakujejo letos rekorden obisk

27. februar 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 14:23

Viareggio - MMC RTV SLO

V Viareggiu pripravljajo veliki pustni karneval že vse od leta 1873. Njegova posebnost so velike lutke in vozovi, na katerih ustvarjalci predstavljajo svoj satiričen pogled na svet. Letos je bil najbolj v ospredju posmeha nov ameriški predsednik Donald Trump.

Slovenci seveda najbolj poznano beneški pustni karneval, saj nam je blizu. Na drugi strani italijanskega škornja pa poteka v toskanskem Viareggiu eden največjih karnevalov v Evropi. In to vse od davnega leta 1873. Takrat se je začelo s posmehovanja izvoljenim veljakom mesta, tako da so njihove podobe ovekovečili v ogromne šaljive lutke in jih prikazali celemu mestu. Karneval se je obdržal vse do danes, saj se prebivalci tega mesta ob Ligurskem morju, ki šteje okoli 60 tisoč prebivalcev, trudijo, da se pustna tradicija ohranja.

Tako so zgradili tudi 18 hal, kjer velike pustne maske skozi vse leto izdelujejo. Tam pa so uredili tudi muzej, kjer je prikazano dogajanje v vseh teh letih in le redke skulpture, ki so ohranjene, saj jih zaradi velikih dimenzij vsako leto razstavijo in začno graditi nove. Po nekaterih ocenah je karneval ocenjen na 5 milijonov evrov in gre za zelo velik posel, ki v mesto privabil več kot 800 tisoč obiskovalcev. Karneval v živo prenaša celo nacionalna televizijska postaja RAI.

V mestu pripravijo v času pusta veliko dogodkov in kar pet sprevodov, na katerih sodeluje več kot tisoč nastopajočih. Letos so prvi karneval v začetku februarja zaradi slabega vremena odpovedali, zato pa so dodali nov termin, ki bo v soboto, 4. marca. Karneval je vedno v nedeljo in na pustni torek, imajo pa tudi nočno izvedbo, ki jo pripravijo v soboto. V pisani povorki, ki traja kar dve uri in se še enkrat ponovi, ne manjka plesalcev in drugih spremljajočih skupin.

Največ občudovanja pa seveda pritegnejo velike lutke, ki predstavljajo različne podobe pravljičnih junakov in svetovno znanih osebnosti iz sveta politike, filma, športa, glasbe in zabave. Ustvarjalci izdelujejo velike lutke predvsem iz papirne kaše, pa tudi iz drugih materialov, vse pa so gibljive, bruhajo ogenj, spuščajo dim, da o svetlobnih efektih ne govorimo. Umetniki veliko pozornost še vedno posvečajo lokalnim in tudi svetovnim politikom. Tako je bil letos seveda v ospredju ameriški predsednik Donald Trump, pa tudi italijanskim in lokalnim politikom ni bilo prizanešeno.

Precej mask je na svoj način opozarjalo tudi na druge svetovne probleme od beguncev, podnebnih in okoljskih sprememb, do nestrpnosti. Pri tem je treba povedati, da je bilo letos osem velikih vozov, na katerih so številni statisti in nastopajočih, tudi do 200, in veliko manjših pustnih skupin. Nekatere maske so visoke tudi do 12 metrov. Zato ni čudno, da karneval vsako leto privablja veliko obiskovalcev. Ti v času karnevala mečejo okrog konfete in uprizarjajo bitke z velikimi gorjačami iz mehke gume ali orožjem iz pene. Letos upajo, da bodo morda dosegli celo rekord, seveda, če jim bo bilo vreme naklonjeno.

Goran Rovan, TV Slovenija